شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار القطن فى المزاد العاشر بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفي عطية عمارة رئيس بحوث المعاملات الزراعية والمشرف والمتحدث الإعلامي لمعهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية، إنه تم عقد المزاد العاشر للقطن في مقر الهئية العامة لتحكيم واختبارات القطن بالإسكندرية من خلال مشاركة شركات تجارة قطن، بالإضافة لشركة مصر "الشركة القابضة" وذلك لبيع القطن الزهر في محافظات "دمياط – البحيرة – الغربية – المنوفية - كفر الشيخ – الدقهلية – الشرقية – الاسماعيلية – بورسعيد"، لأصناف القطن سوبر جيزة 86 و94 و97 وإكسترا جيزة 96 و92.

وكانت الأسعار النهائية والكميات كالآتي حسب الصنف:

1- سوبر جيزة 86 بالبحيرة لكمية 6.518 الف قنطار وترواح السعر من (13.500 الى 14.000 جنية للقنطار).

2- أكسترا جيزة 92 بدمياط لكمية 2.170 قنطار وترواح السعر من (15.700 الى 15.720 جنية للقنطار).

3- سوبر جيزة 94 بالاسماعيلية وبورسعيد لكمية 562.67 قنطار وكان السعر (14.000 جنية للقنطار).

4- سوبر جيزة 94 بالبحيرة لكمية 591 قنطار وكان السعر (13.920 جنية للقنطار).

5- سوبر جيزة 94 بالدقهلية لكمية 13.552 الف قنطار وترواح السعر من (13.420 الى 14.200 جنية للقنطار).

6- سوبر جيزة 94 بالشرقية لكمية 11.941 الف قنطار وترواح السعر من (14.100 الى 14.450 جنية للقنطار).

7- سوبر جيزة 94 بالغربية لكمية 5.485 الف قنطار وترواح السعر من (14.520 الى 14.940 جنية للقنطار).

8- سوبر جيزة 94 بكفر الشيخ لكمية 33.347 الف قنطار وترواح السعر من (12.020 الى 14.980 جنية للقنطار).

9- سوبر جيزة 97 بالغربية لكمية 147.71 قنطار وكان السعر (13.300 جنية للقنطار)

10- سوبر جيزة 97 بالمنوفية لكمية 99.12 قنطار وكان السعر (12.250 جنية للقنطار).