شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار القطن فى المزاد العاشر بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر
وكانت الأسعار النهائية والكميات كالآتي حسب الصنف:
1- سوبر جيزة 86 بالبحيرة لكمية 6.518 الف قنطار وترواح السعر من (13.500 الى 14.000 جنية للقنطار).
2- أكسترا جيزة 92 بدمياط لكمية 2.170 قنطار وترواح السعر من (15.700 الى 15.720 جنية للقنطار).
3- سوبر جيزة 94 بالاسماعيلية وبورسعيد لكمية 562.67 قنطار وكان السعر (14.000 جنية للقنطار).
4- سوبر جيزة 94 بالبحيرة لكمية 591 قنطار وكان السعر (13.920 جنية للقنطار).
5- سوبر جيزة 94 بالدقهلية لكمية 13.552 الف قنطار وترواح السعر من (13.420 الى 14.200 جنية للقنطار).
6- سوبر جيزة 94 بالشرقية لكمية 11.941 الف قنطار وترواح السعر من (14.100 الى 14.450 جنية للقنطار).
7- سوبر جيزة 94 بالغربية لكمية 5.485 الف قنطار وترواح السعر من (14.520 الى 14.940 جنية للقنطار).
8- سوبر جيزة 94 بكفر الشيخ لكمية 33.347 الف قنطار وترواح السعر من (12.020 الى 14.980 جنية للقنطار).
9- سوبر جيزة 97 بالغربية لكمية 147.71 قنطار وكان السعر (13.300 جنية للقنطار)
10- سوبر جيزة 97 بالمنوفية لكمية 99.12 قنطار وكان السعر (12.250 جنية للقنطار).
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