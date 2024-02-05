شكرا لقرائتكم خبر عن يهم طلاب الشهادة الإعدادية.. توزيع دروس منهج الرياضيات الترم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى توزيع منهج الرياضيات للفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية كالتالى:

- باقى شهر فبراير ومارس المقبل الجبر والإحصاء الوحدة الأولى المعادلات، درس ، حل معادلتين من الدرجة الأولى فى متغيرين جبريا وبيانيا وحل معادلة من الدرجة الثانية فى مجهول واحد بيانيا وجبريا وحل معادلتين فى متغيرين إحداهما من الدرجة الأولى والأخرى من الدرجة الثانية .

- شهر أبريل - الوحدة الثانية الدوال الكسرية والعمليات عليها مجموعة أصفار الدالة كثيرة الحدود والدالة الكسرية الجبرية - تساوى كسرين جبريين والعمليات على الكسور الجبرية والعمليات على الأحداث.

- توزيع شهر مايو 2024، تابع الوحدة الثالثة الاحتمال الحدث المكمل - الفرق بين حدثين.

- أما توزيع منهج الهندسة كالتالى:

- منهج فبراير ومارس : الوحدة الرابعة الدائرة تعاريف ومفاهيم أساسية - أوضاع نقطة ومستقيم ودائرة بالنسبة لدائرة وتعيين الدائرة - علاقة اوتار الدائرة مركزها.

- الوحدة الخامسة الزوايا والاقواس فى الدائرة - الزاوية المركزية وقياس الأقواس - العلاقة بين الزاويتين المحيطية والمركزية المشتركتين فى نفس القوس .

- توزيع منهج شهر ابريل : تابع الوحدة الخامسة - الزوايا المحيطية المرسومة على نفس القوس - الشكل الرباعى الدائرى - خواص الشكل الرباعى الدائرى - العلاقة بين مماسات الدائرة .

- توزيع شهر مايو : تابع الوحدة الخامسة درس الزاوية المماسية.