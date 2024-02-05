شكرا لقرائتكم خبر عن طلاء واجهات العقارات المطلة على الطريق الدائرى فى نطاق الجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد محيط المتحف المصري الكبير والطرق المؤدية إليه أعمال تطوير شاملة، تتضمن تحسين الصورة البصرية للمناطق المحيطة بالمتحف وتطوير ورصف ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية المؤدية إليه، ومعالجة وطلاء واجهات المبانى السكنية القديمة المطلة على الطريق الدائرى بكل من محافظتى القاهرة والجيزة.

وفي محافظة الجيزة، ينتظم العمل في مشروع تحسين الهوية البصرية بالطريق الدائري بنطاق أحياء جنوب الجيزة والعمرانية والطالبية، وذلك بدءًا من نزلة شارع البحر الأعظم حتى بداية الطريق السياحي في الاتجاهين بطول تقريبي 14 كيلو مترا للاتجاهين.

وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على ضرورة سرعة إزالة كل تراكمات ومخلفات الهدم والرتوش المتعارضة مع تنفيذ المشروع لتمكين الشركات المنفذة للتطوير من عملها والانتهاء منها في المواعيد المحددة، موجهًا برفع كفاءة وتطوير كل الأنفاق الكائنة بجوار وبمحيط الطريق الدائري مسار الأعمال الجارية بالمشروع لتتكامل منظومة العمل والتطوير بتلك القطاعات الهامة.

وأكد محافظ الجيزة على المتابعة الدورية لنسب تنفيذ الأعمال للوقوف على جودتها والالتزام بالجدول الزمني، موجهًا بضرورة تنسيق الأعمال ومتابعتها بين الجهات المعنية والمختصة من خلال الجولات الميدانية على الطبيعة وبمواقع تنفيذ الأعمال لتذليل كافة العقبات والتحديات والتعامل معها بصورة سريعة وفورية.



طلاء واجهات العقارات المطلة على الدائرى



طلاء واجهات العقارات المطلة على الطريق الدائرى نطاق الجيزة



طلاء واجهات العقارات المطلة على الطريق الدائرى



طلاء واجهات العقارات المطلة على الطريق الدائري



طلاء واجهات العقارات