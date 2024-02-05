شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يشارك فى منتدى البحر المتوسط للمياه بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى فى الجلسة الافتتاحية للدورة الخامسة من "منتدى البحر المتوسط للمياه" المنعقد اليوم الإثنين بالعاصمة التونسية "تونس".

قال سويلم، إن المشاركة فى هذا المنتدى الهام تأتي بهدف تعزيز التعاون بين دول البحر المتوسط فى مجال المياه، والخروج برؤية موحدة لدول المتوسط ليتم عرضها خلال المنتدى العالمى العاشر للمياه المقرر عقده في إندونيسيا فى شهر مايو المقبل.

كان سويلم قد ذكر فى تصريحات سابقة له، أن العالم يواجه تحديات متزايدة لتوفير احتياجات المياه وضمان استدامتها، خاصة مع النمو السكاني المتزايد واستمرار التطور الإنساني وما يستتبعه من زيادة الطلب على المياه، ولا يقتصر الأمر على الزيادة السكانية والحضرية فحسب، ولكن ما يواجه العالم من تغيرات مناخية أصبحنا نشهدها في العديد من الظواهر التي تؤثر على قطاع المياه في كافة دول العالم مما كان له العديد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية ففي عام 2022 فقط تأثر أكثر من 110 ملايين شخص في القارة الأفريقية بشكل مباشر بالمخاطر المتعلقة بالمناخ والمياه ، مما تسبب في أضرار اقتصادية تزيد عن 8.50 مليار دولار أمريكي ، وتم تسجيل 5000 حالة وفاة 48٪ منها مرتبطة بالجفاف و 43٪ مرتبطة بالفيضانات وفقا لقاعدة بيانات أحداث الطوارئ بالمنظمة العالمية للأرصاد الجوية ، مما أضاف المزيد من التعقيدات لمساعي توفير المياه بشكل مستدام وبنوعية مقبولة ووضع تحديات إضافية أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وخاصة الهدف السادس الخاص بالمياه وتحقيق الأمن الغذائي على المستوى العالمى في ظل الترابط القوى بين المياه والغذاء والطاقة.