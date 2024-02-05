شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات التموين تتابع عروض الأوكازيون الشتوي 2024 للتأكد من التخفيضات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع غرفة عمليات وزارة التموين والتجارة الداخلية بدء العمل بالأوكازيون الشتوي 2024اعتبارا من اليوم الإثنين ويستمر لمدة شهر، حيث يتم تتابع لجان العمل العروض والتأكد من جدية التخفيضات والتصدي لأى مخالفات، وعلى الجهات المشاركة في التصفية بالحصول مسبقاً على موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محالهم التجارية شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة.

كانت العديد من المحلات التجارية قد بدأت اليوم الاثنين المشاركة في الأوكازيون الشتوي لطرح المنتجات بأسعار مخفضة مقارنة بالفترة السابقة قبل الأوكازيون ، ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الشتوي 2024 ، فإن المحلات التي تشارك في الأوكازيون، لها الحرية في تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه في العروض، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث أن نسبة التخفيضات لبعض المنتجات تكون وفقًا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة في عروض الأوكازيون الشتوى 2024.