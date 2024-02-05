شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: مسابقات بين رواد معرض الكتاب فى معلومات حقوق ذوى الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أجنحة وزارة التضامن الاجتماعى المشاركة فى أعمال الدورة الـ 55 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب التى تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية وتستمر حتى 6 فبراير الجارى، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، بحضور الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، واليساندرو فراكاسيتى، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.



وتتضمن مشاركة وزارة التضامن الاجتماعى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب ثلاثة أجنحة تستعرض فيها أبرز الأنشطة والبرامج التى تقدمها للمواطنين، وهى جناح "الوعى الاجتماعي" الذى يتضمن كافة برامج وزارة التضامن الاجتماعى التوعوية واستعراض رسائل برامجها وأنشطتها المختلفة، منها برنامج وعى للتنمية المجتمعية، وصندوق مكافحة الإدمان والتعاطى، ومودة، وتنمية الطفولة المبكرة، كذلك جناح "هنوصلك" ويتضمن استعراض رسائل الاكتشاف المبكر للإعاقة وإجراءات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى جناح "معرض ديارنا" الذى يتضمن معروضات عدد من الأسر المنتجة، والتى تتميز كونها جزءًا أصيلًا من التراث وعراقة الصناعة.

وحرصت القباج والكيلانى على تفقد عدد من الأجنحة، منها جناح حلايب وشلاتين التابع للهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة، وهيئة الكتاب، بالإضافة إلى عدد من الأجنحة المشاركة فى المعرض.

وأطلعت "القباج" على الأنشطة المنفذة داخل أجنحة وزارة التضامن الاجتماعى، حيث حرصت على لقاء الزائرين لأجنحة الوزارة والتحدث معهم لمعرفة الاستفادة العائدة عليهم من الأنشطة المنفذة داخلها، كما التقت العارضين داخل جناح معرض " ديارنا"، والمتطوعين الذين ينظمون العمل داخل الأجنحة.

والتقت وزيرة التضامن الاجتماعى الرائدات الاجتماعيات اللاتى يقمن بدور توعوى لزائرى المعرض، وكذلك كبار السن من دور رعاية المسنين بمحافظتى القاهرة والجيزة الذين تم تنظيم زيارة لهم داخل أروقة المعرض المختلفة، حيث تنظم الوزارة رحلات مختلفة لمعرض الكتاب للشباب والنشء فى المناطق المطورة بديلة العشوائيات قرى حياة كريمة ووحدات التضامن داخل الجامعات، وكبار السن فى دور رعاية المسنين، وذلك للتعرف على الفعاليات المختلفة للمعرض والتعرض لخبرات ثقافية متنوعة.

وأبدت وزيرة التضامن الاجتماعى سعادتها الكبيرة بالنجاح الذى يحققه معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الحالية، والإقبال الكبير من كافة الأعمار، مقدمة التهنئة للدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة على نجاح المعرض والمجهود الكبير المقدم خلاله.

وأكدت القباج أن مشاركة الوزارة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب تتضمن ثلاثة أجنحة تستعرض فيها أبرز الأنشطة والبرامج التى تقدمها للمواطنين، منها برنامج وعى الذى يقدم عددًا من الرسائل التى تحث على السلوك الايجابى، مشيرة إلى أن الثقافة والوعى جزء لا يتجزأ من شخصية المواطن المصرى لافته إلى أن الوزارة تقدم خلال فعاليات المعرض برنامجا على الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك" تحت عنوان "وعى فى وعي"، يقوم على مسابقات بين رواد معرض الكتاب من كل الفئات، لتقوية معلوماتهم العامة فى عدد الموضوعات الاجتماعية مثل حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والتربية الأسرية الإيجابية ومكافحة الإدمان وتعاطى المخدرات وتنمية وتنظيم الأسرة والتاريخ الوطنى والمواطنة ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وسوف تقدم الوزارة هدايا رمزية وكتب ومنتجات من معرض ديارنا للفائزين فى المسابقات.