شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: تكاثر السحب على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى، مشيرة إلى أن درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 17 درجة مئوية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين، طقسا مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، كما توقعت أيضا اليوم سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 05، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 07 ، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجات.