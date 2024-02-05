شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط مشاركة المحال التجارية فى الأوكازيون الشتوى 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل بالأوكازيون الشتوى 2024، اليوم، الإثنين، وعلى من يريد من المحلات التجارية المشاركة فى الأوكازيون عليه التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلي الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

ووفقا لنظام العمل بالأوكازيون الشتوى 2024 فإن المحلات التى تشارك فى الأوكازيون، لها الحرية فى تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه فى العروض، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث أن نسبة التخفيضات لبعض المنتجات تكون وفقًا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة فى عروض الأوكازيون الشتوى 2024، كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام وزارة التموين وأخرى بمديريات التموين لمتابعة عمل الأوكازيون.