شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تعلن ارتفاع إنتاج السكر من القصب لـ177 ألف طن حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية ارتفاع توريد القصب من المزارعين إلى ما يقرب من مليون و780 ألف ألف طن كما تم إنتاج ما يقرب من 177 ألف طن سكر محلى من القصب حتى الآن كما تستمر الوزارة فى طرح السكر الحر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بسعر 27 جنيها للكيلو كذلك استمرار توفير السكر المدعم لأصحاب بطاقات التموين بسعر 12.6 جنيه.

كانت الهيئة العامة للسلع التموينية بـ وزارة التموين قد أعلنت عن الممارسة رقم (2) لسنة 2024/2023 لإستيراد أرز أبيض مستورد أى منشأ طبيعى تام الضرب قصير الحبة بنسبة كسر 10% إنتاج محصول 2024/2023 معبأ بعبوات 50 كيلو لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية وفترة وصول خلال الفترة من 15 مارس - 15 أبريل 2024 تسليم المخازن التى تحددها الشركة القابضة للصناعات الغذائية وان الكمية المعروضة من المورد بحد أدنى 20 ألف طن +/- 10% رغبة البائع.