شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يستدعي مديري مستشفى الأمل بخان يونس ويقتادهما إلى جهة غير معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، عن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استدعى المديرين العام والإداري لمستشفى الأمل في خان يونس واقتادهما إلى جهة غير معلومة، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

أضاف الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الاستدعاء جاء عقب إبلاغه من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بموافقة الاحتلال على توفير ممر آمن للسماح بخروج النازحين من المستشفى، مشيرا إلى أن مئات النازحين بدأوا بمغادرة مقر الجمعية ومستشفى الأمل بعد حصارهم لأكثر من أسبوعين.