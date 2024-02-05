شكرا لقرائتكم خبر عن فصائل فلسطينية تقصف تجمعات لجنود وآليات للاحتلال الإسرائيلى فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت فصائل فلسطينية، قصف تجمعات لجنود وآليات تابعة للاحتلال الاسرائيلي في محيط الصناعة والجوازات بمدينة غزة، برشقات صاروخية وقذائف هاون.

في غضون ذلك، اتهم الهلال الأحمر الفلسطيني، قوات الاحتلال بإطلاق النار تجاه مقارها ومستشفى الأمل بخان يونس لإجبار النازحين على إخلائهما، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

كان رامي عبده رئيس المرصد الأورومتوسطي، قال إن أكثر من 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أطفال ونساء، مؤكدا ان الوضع في شمال غزة كارثيا حيث تم توثيق حالات وفاة جراء العطش والجفاف.

وأفاد إعلام فلسطيني، بسقوط 7 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

كانت الخارجية الروسية، استدعت سفيرة إسرائيل لدى موسكو على خلفية تصريحات غير مقبولة تشوه نهج سياستنا الخارجية.

وعلى الصعيد اللبناني، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن هناك 10 عمليات إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية تجاه إسرائيل منذ ساعات الصباح.