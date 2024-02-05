شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. بدء عروض الأوكازيون الشتوى 2024 بتخفيضات تصل إلى 50% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها: بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل بالأوكازيون الشتوي 2024، اليوم الاثنين ولمدة شهر على أن يكون لكل محل أسبوعين.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية ارتفاع توريد القصب من المزارعين إلى ما يقرب من مليون و780 ألف ألف طن كما تم إنتاج ما يقرب من 177 ألف طن سكر محلى من القصب حتى الآن كما تستمر الوزارة فى طرح السكر الحر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بسعر 27 جنيها للكيلو كذلك استمرار توفير السكر المدعم لأصحاب بطاقات التموين بسعر 12.6 جنيه.

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً سلط خلاله الضوء على معدن الكوارتز، وأهم الصناعات التي يدخل فيها، والدول الفاعلة في تصديره واستيراده، بالإضافة إلى التطرق للتجارة الخارجية لمصر فيما يتعلق بمعدن الكوارتز، والجهود المبذولة لاستغلال هذا المعدن.

قام المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، بتفقد عدد من أجنحة الدول والشركات المشاركة بالنسخة الثانية من معـرض الدفاع العالمي 2024 "WDS: World Defense Show" المقام خلال الفترة من 4 إلى 8 فبراير الجاري بالمملكة العربية السعودية، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. يتساءل طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بمحافظة الجيزة عن موعد إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول في المدارس، بعد إعلان النتيجة إلكترونيًا أمس الأحد عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالجيزة. أعلنت الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطة توزيع منهج اللغة العربية للصف السادس الابتدائى الجديد والمطور للفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى الحالى 2023/2024، المقرر انطلاقها يوم 10 فبراير الجاري. بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل بالأوكازيون الشتوي 2024، اليوم الاثنين ولمدة شهر على أن يكون لكل محل أسبوعين، وعلى الجهات المشاركة في التصفية بالحصول مسبقاً على موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محالهم التجارية شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة. بدء عروض الأوكازيون الشتوى 2024 لمدة شهر بتخفيضات تصل لـ50% توزيع منهج اللغة العربية للصف السادس الابتدائى الترم الثانى 2024 قال الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تعتزم إتاحة الترخيص لاستخدام آليات «روبو أدفايزوري Robo-advisory» في إدارة المحافظ والاستثمارات خلال الأسابيع القليلة المقبلة، كمنتج مالي يساعد على الدمج المالي والتحوط من مخاطر التقلبات في أسواق راس المال. فى إنجاز طبي جديد، شهدت مريضة أمريكية تحسنًا كبيرًا فى نوعية حياتها بعد تلقيها عملية زرع دماغ لعلاج الصرع واضطراب الوسواس القهرى (OCD)، وأدى العلاج المبتكر لتخفيف أعراض كلتا الحالتين بشكل فعال، ما ساعدها على الشعور "بالسعادة مرة أخرى"، بحسب موقعى medriva و sciencealert. إنجاز طبى جديد.. نجاح عملية زرع دماغ لأمريكية لعلاج الوسواس القهري والصرع كشفت هيئة الأرصاد الجوية أنه من اليوم الإثنين بداية ارتفاع طفيف وتدريجى فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (2-4) درجة مئوية. وأوضحت هيئة الأرصاد أن اليوم يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلًا، وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، ويتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد والوادى الجديد. الأرصاد: ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة بداية من اليوم بقيم تصل لـ4 درجات الرقابة المالية تعتزم إتاحة ترخيص استخدام المستشار الآلى فى إدارة المحافظ إعلان نتيجة الترم الأول لطلاب أولى وثانية ثانوى بالجيزة فى المدارس غدا

وزارة التموين تعلن ارتفاع إنتاج السكر من القصب لـ177 ألف طن حتى الآنمعلومات الوزراء: مصر من أكبر دول العالم امتلاكا لمخزون ضخم من معدن الكوارتزوزير الإنتاج الحربى يتفقد أجنحة الدول المشاركة بمعرض الدفاع العالمى 2024

ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم مستهل تعاملات الأسبوع حيث سجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3500 جنيه بدون إضافة مصنعية وسط توقعات بتغير جديد لسعر الذهب الساعات القليلة القادمة. أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 4000 جنيه. عيار 21 يسجل 3500 جنيه. عيار 18 يسجل 3000 جنيه. عيار 14 يسجل 2343 جنيها. الجنيه الذهب 28000 جنيه.

أسعار الذهب فى مصر اليوم تسجل 3500 جنيه للجرام عيار 21

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، التعاقد رسمياً مع ياسر حمد مدافع منتخب فلسطين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوف الفريق. ووقع اللاعب عقود الانتقال للقلعة البيضاء فى جلسة جمعته بمجلس إدارة نادي الزمالك، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

الزمالك يعلن رسمياً التعاقد مع الفلسطينى ياسر حمد