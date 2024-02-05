شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعقد مقابلات المرشحين لرئاسة لجان بامتحانات الدبلومات الفنية 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت المديريات التعليمية فى عقد مقابلات الأعضاء المرشحين للعمل رؤساء لجان ومراقبين أوائل بامتحانات الدبلومات الفنية 2024 ورؤساء مراكز توزيع الأسئلة نظام ثلاث سنوات وخمس سنوات صناعى - تجارى - زراعى - فندقى

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رابط تسجيل استمارة التقدم لامتحانات شهادة الدبلومات الفنية 2024، حيث يمكن للطلاب الدخول على الرابط التالى لتسجيل البيانات.

https://moe-register.emis.gov.eg/?fbclid=IwAR0bV-1uJy-3j89SIjB0-GrE4UH1vNdCzWXZEfsyuKUkLVZ9A2ErQNJC53A

وأكدت الوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم توقير رابط تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2024 لنظام الثلاث والخمس سنوات لجميع التخصصات الفنية «صناعي - تجارى- زراعي -فندقي»، وذلك للتقدم للامتحانات للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يمكن لطلاب التعليم الفني، تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2024 علي الموقع الرسمي لوزارة التعليم بوابة مركز المعلومات بالبريد الإلكتروني المدرسي الخاص بك، وفي حالة إذا لم يكن لديك بريدك الإلكتروني ، يمكنك الحصول عليه من خلال رابط انشاء البريد الإلكترونى المدرسي.