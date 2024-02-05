شكرا لقرائتكم خبر عن فصائل فلسطينية تفجر دبابتين "ميركافا" إسرائيلية غرب خان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت فصائل فلسطينية تفجير 3 عبوات فى دبابة ميركافا إسرائيلية، واستهداف أخرى بقذيفة "الياسين 105" غربى خان يونس.

فى غضون ذلك، حاصرت آليات جيش الاحتلال مدرستى قنديلة وحياة، اللتين تؤويان مئات النازحين فى مخيم خان يونس، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

حذرت المتحدثة باسم الهلال الاحمر الفلسطينى، نيبال فرسخ من كارثة إنسانية داخل مستشفى الأمل المحاصر لليوم 15 على التوالى فى محافظة خان يونس الواقعة جنوب قطاع غزة.

وقالت فرسخ، فى مداخلة مع قناة القاهرة الإخبارية، أن الأوضاع فى غزة كارثية للغاية على الصعيد الإنسانى والخدمات الصحية والطبية، لا سيما مع استمرار القصف الاسرائيلى على كافة أرجاء القطاع ".

وأشارت إلى تكثيف قوات الاحتلال الغارات على محافظة خان يونس خاصة على محيط مستشفى الأمل المحاصر الذى يضم آلاف النازحين من الحرب على غزة، معربة فى الوقت نفسه عن مخاوفها بشأن مصير آلاف النازحين داخل مستشفى الأمل ومقر جمعية الهلال الأحمر فى خان يونس فى ظل استمرار القصف الإسرائيلى مع نفاد مخزون الطعام بشكل كامل والمياه الصالحة للشرب والأدوات الطبية اللازمة لمعالجة المرضى والجرحى.