شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ التموين.. والبصل بـ15 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365”، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بالمجمعات الاستهلاكية.
- البصل بـ 15 جنيها.
- الطماطم بـ 10 جنيهات .
- البطاطس بـ 17 جنيها.
- الجزر بـ 10 جنيهات .
- بطاطا بـ11 جنيها.
- الخيار بـ 17.5 جنيه.
- الباذنجان الأبيض بـ 13 جنيها.
- الكوسة بـ17 جنيها.
-الباذنجان العروس بـ 15 جنيها.
- الفلفل البلدى بـ 13 جنيها .
- الفلفل الألوان بـ 50 جنيها .
- الليمون بـ21 جنيها.
- الفاصوليا الخضراء بـ35 جنيها.
- جوافة بـ 25 جنيها.
- يوسفي بلدى 13.5 جنيه.
- البسلة بـ30 جنيها.
- الموز البلدى بـ 16جنيها.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز