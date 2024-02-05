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استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ التموين.. والبصل بـ15 جنيها

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

 

وينشر ”الخليج 365”، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بالمجمعات الاستهلاكية.

‏- البصل بـ 15 جنيها.

- الطماطم بـ 10 جنيهات .

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 17 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 10 جنيهات .

- بطاطا بـ11 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 17.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 13 جنيها.

- الكوسة بـ17 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 15 جنيها.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 13 جنيها .

‏‎‏‎‏‎- الفلفل الألوان بـ 50 جنيها .

‏‎‏‎‏- الليمون بـ21 جنيها.

- الفاصوليا الخضراء بـ35 جنيها.

- جوافة بـ 25 جنيها.

- يوسفي بلدى 13.5 جنيه.

- البسلة بـ30 جنيها.

- الموز البلدى بـ 16جنيها.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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