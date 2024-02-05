شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ التموين.. والبصل بـ15 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. وينشر ”الخليج 365”، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بالمجمعات الاستهلاكية. ‏- البصل بـ 15 جنيها. - الطماطم بـ 10 جنيهات . ‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 17 جنيها. ‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 10 جنيهات . - بطاطا بـ11 جنيها. ‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 17.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 13 جنيها. - الكوسة بـ17 جنيها. ‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 15 جنيها. ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 13 جنيها . ‏‎‏‎‏‎- الفلفل الألوان بـ 50 جنيها . ‏‎‏‎‏- الليمون بـ21 جنيها. - الفاصوليا الخضراء بـ35 جنيها. - جوافة بـ 25 جنيها. - يوسفي بلدى 13.5 جنيه. - البسلة بـ30 جنيها. - الموز البلدى بـ 16جنيها.

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