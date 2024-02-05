شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف والزملوط يناقشان خطة الدعوة فى الوادى الجديد خلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الاثنين 5 / 2 / 2024م بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة خطة الدعوة والمساجد وشئون القرآن بالمحافظة خلال شهر رمضان القادم .

وتم الاتفاق على عمل مسابقة قرآنية مشتركة بين الأوقاف ومحافظة الوادي الجديد بجوائز قدرها (200) ألف جنيه مناصفة بين الأوقاف والمحافظة .

كما تم الاتفاق على فتح مركز جديد لإعداد محفظي القرآن الكريم بمدينة الداخلة بداية من العام الدراسي القادم .

من ناحية أخرى وفي إطار فعاليات البرنامج التثقيفي للطفل وإيمانًا من وزارة الأوقاف بأهمية الأنشطة الترفيهية للأطفال واهتمامًا بالجانب الترفيهي التعليمي للطفل، بما يسهم بصورة كبيرة في بناء وتطوير شخصية الأطفال وتنمية إبداعاتهم والتفاعل مع العالم والتعرف على الطبيعة من حولهم، نظمت مديرية أوقاف الجيزة رحلة ترفيهية مجانية للأطفال المتميزين المنتظمين في البرنامج التثقيفي للطفل، بمسجد موسى بن نصير بالجيزة، قاموا خلالها بزيارة متحف الفن الإسلامي بباب الخلق بالقاهرة، وسفاري بارك بمطار إمبابة، يأتي ذلك ضمن عدد من الرحلات المجانية التي تنظمها وزارة الأوقاف للأطفال المتميزين المنتظمين في البرنامج التثقيفي للطفل، بحضور الواعظة جيهان ياسين، الواعظة المعتمدة بأوقاف الجيزة.

وخلال الجولة أبدى الأطفال انبهارهم وسعادتهم الكاملة بهذه الرحلة، مشيدين بالبرنامج التثقيفي للطفل وسعادتهم الغامرة بهذه الجولة التثقيفية الترفيهية.

كما تم تكريم الأطفال المتميزين المشاركين بالبرنامج التثقيفي للطفل.