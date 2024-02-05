شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف والزملوط يناقشان خطة الدعوة فى الوادى الجديد خلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر
وتم الاتفاق على عمل مسابقة قرآنية مشتركة بين الأوقاف ومحافظة الوادي الجديد بجوائز قدرها (200) ألف جنيه مناصفة بين الأوقاف والمحافظة .
كما تم الاتفاق على فتح مركز جديد لإعداد محفظي القرآن الكريم بمدينة الداخلة بداية من العام الدراسي القادم .
من ناحية أخرى وفي إطار فعاليات البرنامج التثقيفي للطفل وإيمانًا من وزارة الأوقاف بأهمية الأنشطة الترفيهية للأطفال واهتمامًا بالجانب الترفيهي التعليمي للطفل، بما يسهم بصورة كبيرة في بناء وتطوير شخصية الأطفال وتنمية إبداعاتهم والتفاعل مع العالم والتعرف على الطبيعة من حولهم، نظمت مديرية أوقاف الجيزة رحلة ترفيهية مجانية للأطفال المتميزين المنتظمين في البرنامج التثقيفي للطفل، بمسجد موسى بن نصير بالجيزة، قاموا خلالها بزيارة متحف الفن الإسلامي بباب الخلق بالقاهرة، وسفاري بارك بمطار إمبابة، يأتي ذلك ضمن عدد من الرحلات المجانية التي تنظمها وزارة الأوقاف للأطفال المتميزين المنتظمين في البرنامج التثقيفي للطفل، بحضور الواعظة جيهان ياسين، الواعظة المعتمدة بأوقاف الجيزة.
وخلال الجولة أبدى الأطفال انبهارهم وسعادتهم الكاملة بهذه الرحلة، مشيدين بالبرنامج التثقيفي للطفل وسعادتهم الغامرة بهذه الجولة التثقيفية الترفيهية.
كما تم تكريم الأطفال المتميزين المشاركين بالبرنامج التثقيفي للطفل.
وفي إطار الدور الدعوي والتربوي التي تقوم به وزارة الأوقاف، وحرصها الدائم على صقل قدرات الأئمة علميًا ومعرفيًا انطلقت دورة اللغة العربية لعدد (50) إمامًا من أئمة محافظة الدقهلية بكلية الآداب جامعة المنصورة، حاضر فيها الدكتور محمود سليمان الجعيدي عميد كلية الآداب، والدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورإبراهيم بركات أستاذ اللغويات بكلية الآداب جامعة المنصورة، وبحضور الدكتور صفوت نظير المرسي مدير مديرية أوقاف الدقهلية، والدكتور محمد حسين مدير الدعوة، والدكتور عبد الشافي حسانين مدير شئون الإدارات، والمهندس أحمد الطنطاوي المنسق الاعلامي بالمديرية، وعدد من قيادات الدعوة والأئمة بالمديرية.
وفي محاضرته أكد الدكتور محمد عبد العظيم أن تبليغ الرسالة وتوصيلها للناس خالية من الشوائب نقية من العيوب يعتمد على فهم اللغة العربية، وإدراك مشاربها، فعلى الداعية أن يبذل وسعه في تعلم اللغة العربية الفصيحة، حتى يكون على دراية منضبطة بقواعد اللغة وفهم مقاصد ومعاني القرآن الكريم.
وفي محاضرته أكد الدكتورمحمود الجعيدي أن اللغة العربية هي الوسيلة الأساسية لتوصيل الرسالة وتبليغها، وأن الدعاة هم ورثة نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم) في تبليغ الرسالة وتوصيلها للناس خالية من الشوائب نقية من العيوب، فإن عليهم تعظيم شعار الإسلام المتمثل في اللغة العربية وتعلمها حتى يُحسنوا فهم النصوص فهمًا صحيحًا ويبلغوها للناس بهذا الفهم دون تحريف أو تبديل.
وفي محاضرته أكد الدكتورإبراهيم بركات أنَّ الله (عز وجل) أرسل كل رسول بلسان قومه ولغتهم، حتى يُحسن تبليغ الرسالة، قال الله تعالى: "وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ"، فاللغة العربية هي الحلقة الرابطة بين الرسالة والبشر، وأن إتقان اللغة من أهم أسباب نجاح الداعية.
وفي كلمته أكد الدكتور صفوت نظير المرسي، أن ما تقوم به وزارة الأوقاف في سبيل تحقيق التوعية الشاملة للإمام وفي القلب منها اللغة العربية أمر في غاية الأهمية في طريق الارتقاء بالمستوى العلمي والمعرفي للإمام، وأن وزارة الأوقاف لا تدخر جهدًا في سبيل تحقيق ذلك.
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