شكرا لقرائتكم خبر عن أسقفية الخدمات بالكنيسة الأرثوذكسية: شاحنة إغاثة غزة تضم بطاطين ومراتب وملابس للأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت جاكلين عبد المسيح، مسئولة برنامج الإغاثة بأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أنه جار تجهيز شاحنة إغاثة بالتعاون مع التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، لمساندة أهالينا فى غزة.

وأضافت خلال فعاليات تجهيز شاحنة الإغاثة بمقر أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن محتويات الشاحنة "بطاطين و مراتب و ملابس شتوية للاطفال ومستلزمات أخر، لرفع جزء من معاناه اهالينا فى غزة.

جدير بالذكر أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى، جهز قاطرات للمساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية التي تسلمها الجانب الفلسطيني منذ بدأ العدوان الإسرائيلي علي القطاع خلال المراحل الثلاث من مد الجسر البري للمساعدات بلغت نحو (395) قاطرة محملة بالأدوية والمسلزمات الطبية والملابس والمواد الغذائية والأغطية بإجمالي وزن (7825) طنًا لدعم الأشقاء في غزة لمواجهة وتحمل أعباء الحرب التي أسفرت عن سقوط الآلآف من الضحاياوالمصابين.

ويُذكر أن المرحلة الثالثة من قوافل المساعدات الإغاثية والإنسانية لقطاع غزة تضمنت نحو (102) قاطرة محملة ب(1.084)طنًا من الموادالغذائية و(54.7) طنًا من البطاطين والملابس والأكفان ونحو(399.5)طنًا من المياه وأكثر من(197.6) طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية و 28 طنًا من حفاظات الأطفال و(15) طنًا من المنظفات.

أما المرحلة الثانية فقد تضمنت نحو (185)قاطرة محملة ب(2444)طنًا من المواد الغذائية(48) ألف بطانية و ملابس وأكفان (458)طنًا مياه و أكثر من562 ألف علبة من الأدوية والمستلزمات الطبية.