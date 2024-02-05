شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف عروض الأوكازيون الشتوى 2024 بعد التخفيضات.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الإثنين، العمل بالأوكازيون الشتوى 2024 على أن يكون لكل محل أسبوعين، وعلى الجهات المشاركة في التصفية بالحصول مسبقاً على موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محالهم التجارية شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة، ومن المقرر أن تصل نسبة التخفيضات إلى 50% لبعض المنتجات.

وبدأت العديد من المحلات التجارية المشاركة في الأوكازيون الشتوي لطرح المنتجات بأسعار مخفضة مقارنة بالفترة السابقة قبل الأوكازيون، ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الشتوي 2024، فإن المحلات التي تشارك في الأوكازيون، لها الحرية في تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه في العروض، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث إن نسبة التخفيضات لبعض المنتجات تكون وفقًا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة في عروض الأوكازيون الشتوى 2024.