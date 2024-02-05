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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل تكشف نسب تنفيذ محطة مترو الرماية بالخط الرابع.. صور والان مع تفاصيل الخبر
ويبلغ طول الخط الرابع لمترو الانفاق، 42 كم، ويصل عدد محطاته 38 محطة، حيث يتم تنفيذ هذا الخط على مرحلتين، المرحلة الأولى من محطة حدائق الأشجار وحتى محطة الفسطاط بطول 19 كم، وتشتمل على عدد 17 محطة، فيما تمتد المرحلة الثانية من محطة الفسطاط وحتى محطة القاهرة الجديدة بطول 23 كم، وعدد 21 محطة.
ومن المخطط أن ينقل الخط بمرحلتيه حوالي 2 مليون راكب يوميا، وبذلك يعتبر حلقة الوصل بين كل من محافظتى القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر، حيث ستحقق المرحلة الأولى منه والجارى تنفيذها حالياً تبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثاني للمترو في محطة الجيزة ومع الخط الأول للمترو في محطة الملك الصالح ومع تنفيذ المرحلة الثانية منه سيحقق الربط مع القاهرة الجديدة.
المحطة تخدم ميدان الرماية بالجيزة
المحطة ضمن المرحلة الأولى
محطة الرماية
محطة مترو الرماية
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