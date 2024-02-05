شكرا لقرائتكم خبر عن متطوعون بالكنيسة الأرثوذكسية يشاركون فى شاحنة التحالف الوطنى لإغاثة غزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت ماريز مجدى، مسئولة التواصل بأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن التبرعات لإغاثة أهالينا فى غزة مفتوحة منذ أكثر من شهر، ومستمرين فى جمع التبرعات من خلال الأسقفية لتقديم المساعدات الإنسانية لأهالى غزة.

وأضافت خلال فعاليات تجهيز شاحنة الإغاثة بمقر أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالتعاون مع التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، أن هناك متطوعين من كشافة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يشاركون فى اعمال تعبئة وتجهيز الشاحنة استعدادا لإرسالها الى رفح ثم غزة.

جدير بالذكر أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى، جهز قاطرات للمساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية التي تسلمها الجانب الفلسطيني منذ بدأ العدوان الإسرائيلي علي القطاع خلال المراحل الثلاث من مد الجسر البري للمساعدات بلغت نحو (395) قاطرة محملة بالأدوية والمسلزمات الطبية والملابس والمواد الغذائية والأغطية بإجمالي وزن (7825) طنًا لدعم الأشقاء في غزة لمواجهة وتحمل أعباء الحرب التي أسفرت عن سقوط الآلآف من الضحاياوالمصابين.

ويُذكر أن المرحلة الثالثة من قوافل المساعدات الإغاثية والإنسانية لقطاع غزة تضمنت نحو (102) قاطرة محملة ب(1.084)طنًا من الموادالغذائية و(54.7) طنًا من البطاطين والملابس والأكفان ونحو(399.5)طنًا من المياه وأكثر من(197.6) طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية و 28 طنًا من حفاظات الأطفال و(15) طنًا من المنظفات.

أما المرحلة الثانية فقد تضمنت نحو (185)قاطرة محملة ب(2444)طنًا من المواد الغذائية(48) ألف بطانية و ملابس وأكفان (458)طنًا مياه و أكثر من562 ألف علبة من الأدوية والمستلزمات الطبية.