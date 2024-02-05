شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء: الإفراط فى استخدام المسكنات سببا فى الإصابة بقرح الجهاز الهضم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكدت هيئة الدواء المصرية ضرورة استخدام المسكنات بحرص، واستشارة الصيدلي بشأن الاستخدام الأمثل للدواء؛ حيث يعد الإفراط في استخدام المسكنات من الأسباب الأكثر شيوعًا للإصابة بقرح الجهاز الهضمي.
وقالت هيئة الدواء المصرية: يعد الاستخدام طويل الأمد للأدوية المسكنة غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (NSAIDs) أحد أسباب التهاب بطانة المعدة والأمعاء الدقيقة، وتشمل أدوية ديكلوفيناك وكيتوبروفين وغير ذلك من الأدوية، ولا تشتمل على المستحضرات التي تحتوي على عقار الأسيتامينوفين.
وتابعت : قد تحدث قرحة الجهاز الهضمي بعد عدة أسابيع من استخدام مسكنات الألم غير الستيرويدية.
وكانت هيئة الدواء المصرية كشفت عن موانع استخدام المسكنات وقالت هيئة الدواء : قبل تناول المسكنات يجب مراجعة مقدم الرعاية الصحية؛ حيث أنه يحذر استخدامها فى الحالات التالية:
1. وجود تاريخ مرضى لنزيف فى الجهاز الهضمي.
2. وجود قرح متكررة بالمعدة.
3. قصور شديد فى الكلى أو الكبد.
4. القصور والهبوط الشديد بالقلب.
5. وجود أى نزيف نشط.
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