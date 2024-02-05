شكرا لقرائتكم خبر عن أسقف الخدمات العامة بالكنيسة الأرثوذكسية يتفقد تجهيز شاحنة إغاثية لأهالى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الأنبا يوليوس، أسقف الخدمات العامة والاجتماعية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية أعمال تجهيز شاحنة إغاثة بالتعاون مع التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، بمقر الأسقفية بمدينة نصر.

ويشارك فى تجهيز الشاحنة خدام وخادمات من الأسقفية وفتيات وفتيان من الكشافة فى تجهيز الشاحنة والتى كان يتم تجميعها فى مخزن الأسقفية بمدينة نصر.

جدير بالذكر أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى، جهز قاطرات للمساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية التي تسلمها الجانب الفلسطيني منذ بدأ العدوان الإسرائيلي علي القطاع خلال المراحل الثلاث من مد الجسر البري للمساعدات بلغت نحو (395) قاطرة محملة بالأدوية والمسلزمات الطبية والملابس والمواد الغذائية والأغطية بإجمالي وزن (7825) طنًا لدعم الأشقاء في غزة لمواجهة وتحمل أعباء الحرب التي أسفرت عن سقوط الآلآف من الضحاياوالمصابين.

ويُذكر أن المرحلة الثالثة من قوافل المساعدات الإغاثية والإنسانية لقطاع غزة تضمنت نحو (102) قاطرة محملة ب(1.084)طنًا من الموادالغذائية و(54.7) طنًا من البطاطين والملابس والأكفان ونحو(399.5)طنًا من المياه وأكثر من(197.6) طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية و 28 طنًا من حفاظات الأطفال و(15) طنًا من المنظفات.

أما المرحلة الثانية فقد تضمنت نحو (185)قاطرة محملة ب(2444)طنًا من المواد الغذائية(48) ألف بطانية و ملابس وأكفان (458)طنًا مياه و أكثر من562 ألف علبة من الأدوية والمستلزمات الطبية.