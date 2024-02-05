شكرا لقرائتكم خبر عن أسقف الخدمات العامة بالكنيسة الأرثوذكسية: مصر سباقة فى تقديم العون لأهل غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الأنبا يوليوس أسقف الخدمات العامة والاجتماعية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن شاحنة المساعدات الجارى تجهيزها لإغاثة أهالينا فى غزة بالتعاون مع التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، تضم مستلزمات للاطفال، و بطاطين ومراتب وملابس للأطفال، مشيرا الى أن هناك استجابة من الجميع لمساعدة أهالينا فى غزة، ومستمرون فى تقديم المساعدات حتى يرفع الله العبء عن اهالينا.

وأضاف الانبا يوليوس، ان مصر دائما سباقة تقدم العون لأهالينا فى فلسطين، موجها رسالة لجميع المصريين باستمرار التبرع لتقديم المساعدة، مشيرا الى أن قداسة البابا تواضروس وجه بتقديم المساعدات لأهالى غزة وكان هناك استجابة سريعة ويجرى الأن تجهيز شاحنة مليئة بالبطاطين والملابس والمراتب ومستلزمات الأطفال.

جدير بالذكر أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى، جهز قاطرات للمساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية التي تسلمها الجانب الفلسطيني منذ بدأ العدوان الإسرائيلي علي القطاع خلال المراحل الثلاث من مد الجسر البري للمساعدات بلغت نحو (395) قاطرة محملة بالأدوية والمسلزمات الطبية والملابس والمواد الغذائية والأغطية بإجمالي وزن (7825) طنًا لدعم الأشقاء في غزة لمواجهة وتحمل أعباء الحرب التي أسفرت عن سقوط الآلآف من الضحاياوالمصابين.

ويُذكر أن المرحلة الثالثة من قوافل المساعدات الإغاثية والإنسانية لقطاع غزة تضمنت نحو (102) قاطرة محملة ب(1.084)طنًا من الموادالغذائية و(54.7) طنًا من البطاطين والملابس والأكفان ونحو(399.5)طنًا من المياه وأكثر من(197.6) طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية و 28 طنًا من حفاظات الأطفال و(15) طنًا من المنظفات.

أما المرحلة الثانية فقد تضمنت نحو (185)قاطرة محملة ب(2444)طنًا من المواد الغذائية(48) ألف بطانية و ملابس وأكفان (458)طنًا مياه و أكثر من562 ألف علبة من الأدوية والمستلزمات الطبية.