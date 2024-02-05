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شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع التنمية بالكنيسة الأسقفية ينظم ورش عمل تدريبية حول قضية ختان الإناث والان مع تفاصيل الخبر
وضمت الورشة عرض القضية من خلال المنظور الطبي والنفسي والديني والقانوني لتوعية المتطوعين عن القضية، حيث درب الدكتور مينا جرجس والدكتورة عبير عوض المتطوعين على كيفية تصميم حملة توعية كاملة، وتبعًا لذلك صمم المتطوعين ستة حملات توعوية بشكل مبدئي.
بالإضافة إلى إيصال تلك الرسائل للمستفيدين على أن يتم تطويرها بمشاركة باقي الفريق بالمراكز عند عودتهم، حيث سيتم عمل مسابقة بين المراكز الست لإختيار أفضل مبادرة نفذها وأدارها الفريق بشكل مهني، وذلك للوصول لأكبر عدد من المستهدفين والمساهمة في تصحيح المفاهيم حول الختان بطريقة إبداعية وبسيطة للمجتمع.
الجدير بالذكر إن مؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية (ابيسكوكير) هى الذراع التنموي للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في مصر، وتدير المؤسسة مراكز ومؤسسات التنمية والخدمات الاجتماعية التابعة للكنيسة الأسقفية في مصر.
ورش عمل تدريبية
ورش عمل تدريبية حول قضية ختان الإناث
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