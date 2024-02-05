شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تعلن مشاركة 300 محل فى اليوم الأول للأوكازيون الشتوى 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بدء العمل اليوم بالأوكازيون الشتوى 2024 بمشاركة أكثر من 300 محال تجارى وتتنوع بين محال الملابس والأحذية والشنط والأدوات ومن من المتوقع أن تصل المحال المشاركة فى التصفية الموسمية الأولى الأوكازيون من 3500 إلى 4000 محال تجاري.

ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات لتيسير مشاركة المحلات التجارية فى الأوكازيون الشتوي 2024 فى إطار الحرص على توفير المنتجات بأسعار مخفضة وأيضا العمل على تنشيط حركة المبيعات، كما سيتم تشكيل غرفة عمليات بالوزارة ومديريات التموين بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق طوال فترة الأوكازيون للتأكد من طرح منتجات جيدة وبالأسعار المعلن عنها.

وأكد أحمد أبو الفضل، رئيس الإدارة المركزية للرقابة بوزارة التموين، أن المديريات والإدارات الرقابة فى الوزارة سوف تقوم بحملات يومية لمتابعة سير العمل فى المحال التجارية وجودة السلع والمنتجات المعروضة ونسب التخفيضات بالمحال المشاركة، مشيرًا إلى أن من يخالف القواعد الموضوعة للمشاركة فى الأوكازيون سوف يخضع للمساءلة القانونية وتحرير المحاضر.

وقال أحمد كمال، معاون وزير المتحدث الرسمى، إن الهدف من الأوكازيون هو تنشيط التجارة الداخلية وخلق حالة رواج تجارى، مشيرا إلى أن الأوكازيون يزيد من القوة الشرائية للمواطن بسبب التخفيضات الموجودة على السلع، وأن مديريات التموين بالمحافظات تستقبل الطلبات من أصحاب المحال التجارية التى ترغب بالمشاركة فى الأوكازيون.