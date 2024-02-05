شكرا لقرائتكم خبر عن صبحي عسلية: موقف مصر ثابت فى دعم فلسطين ورفض تصفية القضية والتهجير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور صبحي عسلية عضو الهيئة الاستشارية ورئيس وحدة الرأي العام بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الموقف المصري واضح وصريح بخصوص القضية الفلسطينية وهو رفض التهجير وتصفية القضية.

وأضاف خلال ندوة عقدها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بعنوان "مستقبل الدور المصري في القضية الفلسطينية" اليوم الإثنين، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب فى نسخته الـ55، أن هناك تلاعب في الرأي العام من قبل البعض لكن موقف القاهرة ثابت ومتماسك تماماً.

وأكد عسلية، أن معبر رفح مفتح 24 ساعة لإدخال المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة المحاصر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ الخليج 365 من شهر أكتوبر الماضي.