وزير الإنتاج الحربى يتفقد أجنحة الشركات المشاركة بمعرض الدفاع العالمى 2024

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القاهرة - سامية سيد - حرص المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى على زيارة عدد من أجنحة الدول والشركات المشاركة بمعرض الدفاع العالمي "WDS 2024" والمُقام بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 4 حتى 8 فبراير الجاري برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

حيث تفقد وزير الدولة للإنتاج الحربي جناح شركة "بونجسان" الكورية الجنوبية وجناح شركات "نورثروب جرومان" و"جنرال ديناميكس" و"RTX" الأمريكية.

كما قام الوزير بتفقد جناح شركة "كليات التميز" السعودية والتي تعد من الشركات الرائدة في مجال تقديم خدمات التدريب التقني والمهني على مستوى المملكة.

وخلال هذه الجولات التفقدية التقى وزير الدولة للإنتاج الحربي بممثلي هذه الشركات العالمية وتم الإطلاع على أحدث ما توصلت إليه هذه الشركات من تكنولوجيات في مجال التصنيع العسكري، حيث أشاد سيادته بمعروضات هذه الشركات وإمكانياتها التكنولوجية والفنية عالية المستوى، مشدداً على أن وزارة الإنتاج الحربي حريصة على استمرار تبادل الرؤى فيما يتعلق بنقل الخبرات وتوطين التكنولوجيا المتقدمة بمختلف المجالات التي تعمل بها هذه الشركات، أيضاً حرص الوزير "محمد صلاح" على استعراض أبرز المنتجات العسكرية لوزارة الإنتاج الحربى من أسلحة ومعدات وذخائر.

وفى سياق متصل التقى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالمملكة العربية السعودية ووفد مرافق لسيادته، لبحث وتعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين بمجالات التصنيع المختلفة، حيث أشاد وزير الدولة للإنتاج الحربي بالتنظيم المتميز لمعرض الدفاع العالمي 2024 والذي يعكس حرص الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية على أن يكون المعرض متكاملاً وفريداً من نوعه بحيث يوفر للمصنعين المحليين والعالميين والجهات المعنية بقطاع الصناعات العسكرية فرصة عظيمة لتبادل الخبرات والرؤى حول أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيات الخاصة بالتصنيع العسكرى حول العالم.

وخلال اللقاء أكد الوزير "محمد صلاح" على أن مشاركته بمعرض الدفاع العالمي 2024 تأتي في ضوء العلاقات الوثيقة بين الجانبين المصري والسعودي والحرص على الإطلاع على أحدث تكنولوجيات التصنيع في مجال الصناعات الدفاعية، مثمناً مشاركة الجانب السعودي وعلى رأسه الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية في معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX" في نسخه الثلاثة بأعوام 2018 و2021 و2023، لافتاً إلى وجود شراكات تعاونية مثمرة بين وزارة الإنتاج الحربي والجانب السعودي في مختلف المجالات سواء العسكرية أو المدنية، مضيفاً أن آخر أوجه هذه الشراكات كان توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية بشهر ديسمبر الماضي خلال المعرض الدولى للصناعات الدفاعية "EDEX 2023" .

من جانبه أكد المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالمملكة العربية السعودية على أن العلاقات بين الجانبين تتميز بالتنوع والأخوة والتعاون منذ قديم الأزل على كافة الأصعدة، بالإضافة إلى وجود تفاهم متبادل بشأن ضرورة دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام في المجالات الصناعية والاقتصادية المختلفة، مضيفاً أنه توجد فرص هامة لتعزيز التعاون العسكرى والمدنى بين الجانبين خاصة وأن البلدين يتمتعان بإمكانيات اقتصادية كبيرة، معرباً عن تطلعه لأن يكون لهذا اللقاء دوراً مهماً فى فتح آفاق جديدة للاستثمار والتعاون بين شركات الإنتاج الحربي والتى تمثل نموذج صناعى فريد والشركات العاملة فى مجالات مماثلة في السعودية وذلك فى القريب العاجل .

بدوره صرح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى باسم الوزارة محمد عيد بكر أن الجانبين فى نهاية اللقاء اتفقا على ضرورة قيام الوفود الفنية بتبادل الزيارات الميدانية للشركات التابعة للجانبين لتحديد نقاط التعاون على أرض الواقع وبدء العمل على تفعيلها بما يعود بالنفع على الجانبين.

رافق السيد الوزير خلال هذه الجولات التفقدية بمعرض الدفاع العالمي 2024 كل من المهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور مهندس صلاح جمبلاط رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي)، ومحمد سليمان مدير مكتب وزير الدولة للإنتاج الحربى.