شكرا لقرائتكم خبر عن 30 أسرة تحتفل بتسلمهم أجهزة كهربائية وأثاثا منزليا من التحالف الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر أفراد 30 أسرة عن فرحتهم الكبيرة، بعد تسلمهم الأجهزة الكهربائية والأثاث المنزلى الجديد، ضمن فعالية نظمها التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، من خلال مؤسسة راعى مصر.

وعبر عدد من السيدات عن فرحتهن، بالزغاريد، بعد تسلمهم أجهزة كهربائية وأثاثا منزليا، وذلك بعد تواصلهم مع مؤسسة راعي مصر ضمن التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، وتم توفير ما يحتاجونه بعد اجراء ابحاث اجتماعية.

ووزع التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، من خلال مؤسسة راعى مصر، أجهزة كهربائية وأثاث منزلى للأسر الأكثر احتياجًا بإجمالى 30 أسرة، وذلك بحضور المستشار أمير رمزي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي.

وشملت الأجهزة المقدمة للأسر، ثلاجات، وغسالات، وبوتجازات وسخانات كهربائية وأسرة، وأثاث منزلى، وغيرها من الأجهزة الخاصة بتجهيز المنزل، بالإضافة إلى المفروشات والملابس.

يأتي ذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لخدمة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا بجميع محافظات الجمهورية، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، واهتمام المؤسسة بأهالي القرى الأكثر احتياجا، تماشيا مع ميثاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وهو تقديم الدعم للمواطنين في كل القرى والنجوع بجميع المحافظات.