شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يسلم الدفعة الأولى من التراخيص المؤقتة لمراكز تدريب "مهنى 2030" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سَلم حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الإثنين، بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدُفعة الأولى من "التراخيص المُؤقتة" لمراكز تدريب مهنى خاصة - يصل عددها 100 مركز - ضمن 400 مركز، سجلت بياناتها حتى الآن، على منظومة مشروع "مهنى 2030"، وذلك حتى تعمل مع "الوزارة" فى أسرع وقت، لتطوير منظومة التدريب المهنى لحين استكمال بيانات تراخيصها، ضمن 670 مركزًا، تستهدفهم "الوزارة" فى المحافظات، خلال الفترة المُقبلة، لتدريب مليون شاب وفتاة على مهن يحتاجها سوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بربط عملية التدريب باحتياجات سوق العمل فى الداخل والخارج..وبحسب بيان صحفى يُمكن للمراكز الخاصة الراغبة فى الانضمام إلى مشروع "مهنى 2030"، بدء التسجيل على رابط : https://mehany.tafra-eg.org/center/register، كما أنه يُمكن للمُدربين، والمُتدربين متابعة الموقع الرسمى لوزارة العمل : https://www.manpower.gov.eg/، حيث سيتم خلال هذا الأسبوع، وبعد 72 ساعة من الآن تخصيص رابط الكترونى، لمشروع "مهنى 2030" على "الموقع الرسمى للوزارة"، يتضمن أبوابًا عليها المراكز الخاصة المُرخصة التى يجب التعامل معها، وكذلك أنواع المهن المُقرر التدريب عليها، حتى يستطيع المُتدربين، والمُدربين اختيار المراكز الأقرب لهم، والتسجيل عليها، والتعرف على "شروط التقديم".

واستعرض وزير العمل أمام الحضور من أصحاب المراكز الخاصة دور المشروع، وأهمية مشاركة القطاع الخاص، وتقنين الأوضاع، مشيرا إلى أن فتح باب التراخيص مفتوح بشكل عام، ولمن يرغب فى الانضمام للعمل فى منظومة "مهنى 2030"، عليه أن ينضم، بشكل اختيارى، بإمتيازات"المشروع"، متطرقا إلى أن إصدار التراخيص حق أصيل لوزارة العمل بحسب قانون العمل الحالى، وهو ما فسره ايهاب عبدالعاطى المستشار القانونى للوزارة، خاصة البنود الخاصة بالتدريب المهنى، والمناهج التدريبية..كما استمع الوزير من أصحاب المراكز الخاصة رؤيتهم بشأن إنجاح "المشروع"، والتحديات التى كانت تواجههم أثناء العمل، واجراءات التراخيص السابقة.

حضر فعاليات التسليم: اللواء أسامه فرج مستشار الوزارة للتطوير المؤسسى والتخطيط الإستراتيجى، وإيهاب عبد العاطى المستشار القانونى للوزير، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ود.شادى شلبى استشارى مشروع مهنى 2030، ود. محمود حمزاوى مدير عام المكتب الفنى للوزير، ومحمد الهوارى مدير عام إدارة شئون تراخيص مراكز التدريب الخاصة، وياسمين ممدوح مديرعام متابعة التدريب المهنى، وسيد الشرقاوى مدير عام تفتيش العمل..

وفى إطار الخطة التنفيذية للوزارة فى كافة المحافظات لتنفيذ "المشروع"، كان حسن شحاتة وزير العمل، قد إلتقى منذ أيام، مديرى مديريات العمل بالمحافظات، بحضور عدد من المستشارين، وقيادات إدارات الوزارة، المختصة بإدارة ومتابعة مشروع "مهنى 2030"، الذى أطلقته الوزارة منتصف الشهر الماضى، بالتعاون مع القطاع الخاص.

وناقش "الوزير" مع مديرى المديريات بعض الملفات المرتبطة بالخدمات المُقدمة للمواطنين، مع التركيز على الإجراءات التنفيذية لمشروع "مهنى 2030"، الذى يهدف إلى تدريب مليون مُتدرب على مهن يحتاجها سوق العمل فى الداخل والخارج، ومنحهم شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص لمزاولة المهنة مُعتمدة من وزارة العمل، وكذلك تسهيل إجراءات تراخيص وتقنين أوضاع ما يقرب من 670 مركز مهنى خاص، لتعمل مع "الوزارة" فى خطة هذا "المشروع"، مؤكدًا على تَطلُعه إلى الإعلان عن ارقام بمخرجات هذا المشروع مع بداية شهر مايو المقبل.

كما أكد "الوزير" لمديرى المديريات على أهداف مشروع "مهنى 2030"، والإجراءات التنفيذية التى يجب الالتزام بها عند التواصل، والتعامل مع مراكز التدريب المهنى الخاصة المتواجدة فى كافة المحافظات، والتى ترغب فى تقنين أوضاعها، والعمل مع "الوزارة" فى هذا "المشروع "، وأوضح وقتها أن هناك عددًا من أصحاب مراكز التدريب الخاصة سوف يتسلمون "رخصة مؤقتة" للعمل بها لمُدة شهر لحين استكمال باقى أوراقها المطلوبة للترخيص، وهذا يُؤكد حرص الدولة على تسهيل كل الإجراءات على بعض المراكز الخاصة غير المرخصة، لتقنين أوضاعها والعمل بشكل رسمى، مشيرًا إلى أن الوزارة هى الجهة الوحيدة المنوط بها اصدار تراخيص لتلك المراكز، وكذلك منح شهادات تدريب ومزاولة مهنة للمتدربين.

وقال "الوزير" أن " المشروع " يتم تنفيذه بالتنسيق الكامل مع كافة الوزارات المعنية لتعظيم الإستفادة من الخبرات المُتراكمة والتسهيل على المراكز الخاصة، وعلى المُتدربين أيضًا، وتنمية مهاراتهم وقياس تلك المهارات وفقًا للمعايير المُعترف بها عالميًا على أن يحصل المُتدرب بعد اجتياز البرنامج التدريبى على شِهادة تُفيد ذلك، ومُعتمدة من وزارة العمل بخاتم شعار الجمهورية، ويمكن توثيقها بوزارة الخارجية – فى إطار التنسيق القائم بين الوزارتين - تمهيدًا للاعتراف بها دوليا، مما سَيُضفى على تلك الشهادة مصداقية وواقعية لسوق العمل الخارجي.

وبحسب معلومات"الوزارة"، يُنفذ مشروع "مهنى 2030" فى إطار دور وزارة العمل فى رسم السياسة القومية للتدريب المهنى والتخطيط للموارد البشرية، وتنمية مهاراتها بما يتماشى مع المهارات والجدارات العالمية، لتلبية احتياجات سوق العمل فى الداخل والخارج، وإعداد كوادر بشرية تتوافق مهاراتها مع وظائف ومهارات المستقبل، حيث تقوم "الوزارة" بتطوير منظومة التدريب المهنى سواء من خلال تطوير البنية التحتية لمراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة لها، أو بتطوير برامج التدريب، واعتماد المُدربين، ودعم خطط ومشاريع التدريب المهنى.

ويأتى المشروع أيضا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتمنية مهارات الشباب، و بمشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى فى خطط الإصلاح والتطوير للاستفادة من تجاربه الناجحة، باعتباره قاطرة التنمية فى مصر، وللمشروع 7 أهداف، هى:

1- تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقًا لأحكام المواد (135، 136، 137، 138) من قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003.

2- الارتقاء بالمستوى المهارى للشباب إلى المستوى المطلوب فى سوق العمل العالمى، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي.

3- القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التى يقوم عليها التدريب.

4- تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقًا لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتى تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية.

5- توفيق أوضاع المراكز الخاصة التى تعمل فى مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقى "معهد – أكاديمية – مركز تدريب".

6- يستهدف المشروع تدريب مليون متدرب ذى مهارة عالية بكل المحافظات، وتسجيل 670 مركز تدريب خاص.

7- اعتماد المُدربين فى كافة المهن التى يحتاجها سوق العمل، واعتماد وإعداد الحقائب التدريبية.

يُشار هنا أيضًا إلى أن المهن الأولية المُتوفر التدريب عليها فى "المشروع"، بحسب معلومات "وزارة العمل " هى مهن:المساحة والخرائط، والتشييد والبناء، وديكور وتصميم داخلى، والشبكات وأمن المعلومات، وتصميم الجرافيك، والبرمجة، وصيانة أجهزة، والحاسب الآلى والدعم الفنى، وإدارة الأعمال والسكرتارية، وإدارة المبيعات، وإدارة التسويق، والتسويق الإلكترونى، ومركز الاتصالات وخدمة العملاء، والتغذية العلاجية، ورعاية المسنين، ومساعد خدمات صحية، والكتابة الصحفية، والصحافة الإلكترونية، والعلاقات العامة، والإعلام المرئى، وYouTuber، والخدمات البترولية وحفر الآبار، والطهى، والضيافة الجوية، والضيافة الأرضية، وخدمة المطاعم والكافيهات، ووجبات سريعة، ومكاتب أمامية – حجز واستقبال، وتبريد وتكييف، وصيانة ثلاجات، وصيانة تكييفات، وصيانة تكييفات السيارات، والتفصيل والخياطة وصناعات غذائية، وعامل حفظ الفاكهة والخضروات، وعامل إنتاج، ومشرف الحضانة، وجليسة تربية خاصة، وجليسة أطفال، ومديرة / مشرفة منزل عائلى، والهندسة الإلكترونية، وكاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار، وصيانة الدش والريسيفر، وصيانة الهاتف المحمول، وصيانة الأجهزة المنزلية.