شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا بالاسم ورقم الجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا بالاسم ورقم الجلوس، وذلك بعد اعتمادها من اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، صباح اليوم، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول لعام 2023/2024، حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية 74.26%، وذلك بحضور حمدى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وقال حمدى مصطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس بلغ 104432 طالبًا، حضر منهم 101386 طالبًا، وبلغ عدد الناجحين 75289 طالبًا، بنسبة نجاح 74.36%.