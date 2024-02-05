شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. طقس غد مائل للدفء نهارا بارد ليلا والصغرى بالقاهرة 12 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية إن يسود غدا طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، دافئ على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار د. أحمد فهمى، بأن الاجتماع تطرق إلى الدعم الطبي الذي تقدمه مصر لأهالي قطاع غزة، حيث تم وضع مخطط لمستشفيات الإحالة والمتضمنة 47 مستشفى في 8 محافظات، وتم استقبال ما يزيد عن 2200 مصاب وإجراء أكثر من 1200 عملية جراحية إلى جانب تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للعابرين عبر معبر رفح. وشدد الرئيس في هذا الصدد على استمرار مصر في تقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة، في إطار حرص مصر الدائم على التخفيف من التداعيات الإنسانية التي يتعرضون لها، مشيداً في هذا الإطار بالدور النبيل الذي يؤديه القطاع الصحي المصري لدعم أهالي القطاع. الرئيس السيسى يشدد على استمرار تقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية لغير القادرين.. واستمرار مصر فى تقديم كل أوجه الدعم للأشقاء الفلسطينيين

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم 5 فبراير الجاري، اتصالاً هاتفياً من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية العراقي الدكتور فؤاد حسين. وذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن الوزيرين أكّدا خلال الاتصال علي عمق وصلابة العلاقات المصرية/ العراقية، ورغبتهما المشتركة في الارتقاء بها إلى آفاق رحبة تحقق مصالح الشعبين الشقيقين وتحفظ سلامة واستقرار كل منهما. واستعرض الوزيران أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، واتفقا علي مواصلة التنسيق من أجل تنفيذ مشروعات التعاون الثنائى القائمة.

كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية ارتفاع توريد القصب من المزارعين إلى ما يقرب من مليون و780 ألف ألف طن كما تم إنتاج ما يقرب من 177 ألف طن سكر محلى من القصب حتى الآن كما تستمر الوزارة فى طرح السكر الحر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بسعر 27 جنيها للكيلو كذلك استمرار توفير السكر المدعم لأصحاب بطاقات التموين بسعر 12.6 جنيه.

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً سلط خلاله الضوء على معدن الكوارتز، وأهم الصناعات التي يدخل فيها، والدول الفاعلة في تصديره واستيراده، بالإضافة إلى التطرق للتجارة الخارجية لمصر فيما يتعلق بمعدن الكوارتز، والجهود المبذولة لاستغلال هذا المعدن.

قام المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، بتفقد عدد من أجنحة الدول والشركات المشاركة بالنسخة الثانية من معـرض الدفاع العالمي 2024 "WDS: World Defense Show" المقام خلال الفترة من 4 إلى 8 فبراير الجاري بالمملكة العربية السعودية، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. يتساءل طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بمحافظة الجيزة عن موعد إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول في المدارس، بعد إعلان النتيجة إلكترونيًا أمس الأحد عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالجيزة. "الشيوخ" يرفع الجلسة العامة والمجلس يعود للانعقاد 18 فبراير الجارى أعلنت الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطة توزيع منهج اللغة العربية للصف السادس الابتدائى الجديد والمطور للفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى الحالى 2023/2024، المقرر انطلاقها يوم 10 فبراير الجاري. بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل بالأوكازيون الشتوي 2024، اليوم الاثنين ولمدة شهر على أن يكون لكل محل أسبوعين، وعلى الجهات المشاركة في التصفية بالحصول مسبقاً على موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محالهم التجارية شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة. بدء عروض الأوكازيون الشتوى 2024 لمدة شهر بتخفيضات تصل لـ50% توزيع منهج اللغة العربية للصف السادس الابتدائى الترم الثانى 2024 قال الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تعتزم إتاحة الترخيص لاستخدام آليات «روبو أدفايزوري Robo-advisory» في إدارة المحافظ والاستثمارات خلال الأسابيع القليلة المقبلة، كمنتج مالي يساعد على الدمج المالي والتحوط من مخاطر التقلبات في أسواق راس المال. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي إلى 27478 شهيدا. كشفت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء 6 فبراير 2024، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، دافئ على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء. طقس غد مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 12 درجة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 27 ألفا و478 شهيدا "الشيوخ" يرفع الجلسة العامة والمجلس يعود للانعقاد 18 فبراير الجارىالرقابة المالية تعتزم إتاحة ترخيص استخدام المستشار الآلى فى إدارة المحافظ إعلان نتيجة الترم الأول لطلاب أولى وثانية ثانوى بالجيزة فى المدارس غدا

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