شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: فيروسات قد تصيبك بالسرطان.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منظمة الصحة العالمية، أنه في عام 2022، سجل إقليم شرق المتوسط 788449 حالة إصابة جديدة بالسرطان، كما سجل إقليم شرق المتوسط 490428 حالة وفاة بالسرطان.



طرق لمنع الاصابة بالسرطان

تشمل عوامل الخطر التي تزيد من معدل الإصابة بالسرطان ما يلي:

تعاطي التبغ، السمنة وزيادة الوزن، الخمول البدني

النظام الغذائي غير الصحي، تلوُّث الهواء

قد تحدث الإصابة بالسرطان بسبب بعض أنواع العدوى أيضًا، ومنها:

التهاب الكبدB و C

أو فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)

ومع ذلك، يمكن الوقاية بسهولة من عدوى التهاب الكبد B وفيروس الورم الحليمي البشري من خلال اللقاحات، يمكن الشفاء من السرطان تمامًا في كثيرٍ من الأحيان عند اكتشافه وعلاجه في مرحلة مبكرة.

يمكن من خلال الفحص المنتظم، مثل التصوير الإشعاعي للثدي واختبار الكشف عن سرطان الرحم ومنظار القولون، الوقاية من الأعراض التي تظهر في المراحل المتأخرة، ودعم العلاج الناجح.

أكثر فحوصات السرطان شيوعًا وفعالية:

التصوير الإشعاعي للثدي للكشف عن الإصابة بسرطان الثدي

منظار القولون للكشف عن الإصابة بسرطان القولون والمستقيم

اختبار الكشف عن سرطان عنق الرحم للكشف عن الإصابة بسرطان عنق الرحم

اسأل طبيبك لتعرف المزيد من التفاصيل عن خيارات الفحص الملائمة لك.

كيف يمكنك تقليل خطرَ الإصابة بالسرطان:

امتنع عن تدخين منتجات التبغ أو تعاطيها

قلل استهلاك الأغذية عالية السعرات الحرارية والأغذية المُصنَّعة

أكثِر من تناول الفواكه والخضروات

مارِس النشاط البدني بانتظام

واظب على أخذ اللقاحات الموصى بها.