وزير التعليم العالى: قرار جمهورى بتعيين عميد لكلية طب الأسنان بالإسكندرية

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرار جمهوري بتعيين الدكتور أحمد عادل محمد عبدالحكيم جمعة عميدًا لكلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية.

وفى سياق متصل، ثمن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجهود التي قامت بها الجامعات المصرية للمشاركة في المعرض وتقديم التسهيلات للطلاب وتوفير الانتقالات المُيسرة لهم؛ لحضور الفعاليات المُختلفة والمُتنوعة التي يُنظمها المعرض، بهدف الإثراء التثقيفي والمعرفي للطلاب، وتعميق إدراكهم للقضايا والتحديات التي تواجه مجتمعهم.

وشاركت الجامعات المصرية في المعرض من خلال تنظيم زيارات للطلاب بصُحبة عدد من قيادات الجامعات برعاية رؤساء الجامعات ونوابهم وبتنسيق إدارات الأنشطة الطلابية للرعاية الثقافية، واشتملت الزيارات على تفقد أجنحة الوزارات والهيئات الوطنية ومن بينها، أجنحة وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارة الشباب والرياضة، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لمجلس الوزراء، والجناح العسكري، وأكاديمية الشرطة، وأكاديمية مكافحة الفساد، وكذا أجنحة مبادرة "حياة كريمة"، وعدد من دور النشر المختلفة، كما استمع الطلاب لمحاضرات توعوية وتثقيفية حول جهود الدولة في المشروعات القومية والنقاش حول القضايا والتحديات التي تواجه الأمن المصري.

وشاركت جامعة القاهرة في المعرض بمجموعة من الإصدارات والدراسات والمجلات من خلال جناح الجامعة الذى ضم عددًا كبيرًا من الكتب الثقافية والمراجع العلمية والمجلات العلمية المُتخصصة للكليات والأقسام العلمية، في إطار مشروع تطوير الوعى وبناء الإنسان المصري، كما قدم د. عثمان الخشت رئيس الجامعة محاضرة افتتاحية حول "السلام العالمي والدولة الوطنية" بدعوة من د. عبدالله بن بيه رئيس مجلس الإفتاء الإماراتي ورئيس المُنتدى العالمي للسلام، وذلك بجناح منتدى أبوظبي للسلام بالمعرض.

وشاركت جامعة قناة السويس بفوج يضم 96 طالبًا وطالبة، وأطلقت جامعة أسيوط سلسلة زيارات لطلاب الجامعة للمعرض، لتشجيعهم على اقتناء الكتب والمؤلفات والاهتمام بالقراءة، كما قام وفد مُكون من 45 طالبًا وطالبة من جامعة أسيوط الأهلية بزيارة للمعرض.

ونظمت جامعة الزقازيق زيارة من 100 طالب وطالبة للمعرض، وقام وفد يتكون من 25 طالبًا من جامعة حلوان بزيارة لتفقد الجناح العسكري في إطار التعاون بين جامعة حلوان والقوات المسلحة وبدعوة من قوات الدفاع الشعبي والعسكري للاطلاع على مقتنيات الجناح.

ونفذ طلاب جامعة المنيا زيارة لأجنحة دور النشر المختلفة، وجناح المشروع الوطني للقراءة، وحرصوا خلالها على اقتناء الكتب التي نالت اهتمامهم.

وقام وفد من جامعة دمياط بزيارة للمعرض، وتفقد مقر عرض الكتاب المطبوع لأول رسالة دكتوراة بكلية الحقوق بالجامعة تحت عنوان "الاستثمار العقاري ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية".

كما شاركت جامعة سوهاج بوفد طلابي في المعرض، وتفقد الطلاب جناح الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد للتعرف على دورها في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وكذا زيارة الأجنحة المختلفة وحضور الفعاليات التي ينظمها المعرض.

ونظمت جامعة الوادي الجديد زيارة من 40 طالبًا وطالبة يمثلون مختلف الكليات للمعرض، وخلال الزيارة اهتم الطلاب بالتواصل المباشر مع ممثلي أجنحة هيئة الرقابة الإدارية وجناح وزارة الداخلية ووزارة الدفاع وتبادل الأفكار ووجهات النظر حول أهم القضايا والتحديات التي تواجه المجتمع المصري.