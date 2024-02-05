شكرا لقرائتكم خبر عن كبير أطباء بريطانيا يوصى بضرورة تلقى لقاح الحصبة.. تسبب مضاعفات خطيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع Daily Express، أن الحصبة مرض شديد العدوى يمكن أن يؤدي إلى الالتهاب الرئوي والتهاب السحايا والعمى، ويمكن أن يسبب مضاعفات خطيرة.

ودعا الدكتور فرانك أثرتون، أحد كبار الأطباء في المملكة المتحدة، الآباء إلى التأكد من حصول أطفالهم على التطعيم الكامل ضد الحصبة وسط تفشي الحالات في المملكة المتحدة، وحث كبير المسؤولين الطبيين في ويلز، السير فرانك أثرتون، الناس على قبول عرض لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR) أو المخاطرة بصحة أطفالهم.

وحذر السير فرانك من أهمية زيادة الجرعة الكاملة (جرعتين) من لقاح MMR إلى 95% من السكان، وهو الهدف الذي حددته منظمة الصحة العالمية (WHO)، لحماية المجتمعات من تفشي المرض المدمر المحتمل.

ويأتي ذلك في ظل تقارير تفيد بأن حالات الحصبة ارتفعت بشكل كبير في المملكة المتحدة في الأشهر الأخيرة.

وفقًا لوكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA)، تم الإبلاغ عن 347 حالة إصابة مؤكدة بالحصبة مختبريًا في إنجلترا اعتبارًا من أكتوبر 2023، وتم تأكيد ما مجموعه 127 حالة من هذه الحالات في يناير 2024، وهذا اتجاه مثير للقلق، خاصة بالنظر إلى حقيقة إعلان منظمة الصحة العالمية القضاء على الحصبة في المملكة المتحدة في عام 2017.

وقال الموقع، تنتشر الحصبة بسهولة شديدة بين غير المحصنين، خاصة في دور الحضانة والمدارس، حيث يمكن أن يصاب الأطفال بمرض شديد، وفي بعض الحالات، يمكن أن تؤدي الحصبة إلى دخول المستشفى، وفي حالات نادرة، إلى الوفاة.

وأضاف، يتعرض الأشخاص في بعض الفئات المعرضة للخطر، بما في ذلك الرضع والأطفال الصغار والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة، لخطر متزايد للإصابة بمضاعفات الحصبة.

وفي بيان حكومي ، قال السير فرانك: “نحن بحاجة إلى التأكد من حماية الأشخاص المعرضين للخطر في مجتمعاتنا من الالتهابات الفيروسية التي قد تهدد حياتهم مثل الحصبة والسعال الديكي، كما يمكن أن تتسبب الحصبة في إصابة الأطفال بمرض شديد، وسيعاني بعض المصابين بها من مضاعفات تغير حياتهم، يمكن للوالدين حماية أطفالهم من خلال التحقق من حصولهم على التطعيمات الكاملة والتأكد من عدم تطعيمهم، والترتيب للتطعيم في أقرب وقت ممكن، لا يمكن للأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة الحصول على اللقاح، لذلك من الضروري أن يتم تطعيم جميع المؤهلين بشكل كامل.

حصول الطفل على التطعيم..

سيساعد هذا في وقف انتشار الحصبة وسيساعد في حماية أطفالنا الصغار"، كما يعد لقاح MMR وسيلة آمنة ومجانية لحماية الأطفال من المرض.

من خلال هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) ، يُعطى لقاح MMR عادةً للأطفال في عمر سنة واحدة ومرة ​​أخرى في عمر 3 سنوات و4 أشهر، لا يزال بإمكانك أن تطلب من طبيبك العام الحصول على اللقاح إذا فات طفلك أيًا من هاتين الجرعتين.

كتب نائب كبير المسؤولين الطبيين في ويلز، الدكتور كريس جونز، إلى جميع المجالس الصحية يطلب منهم اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حصول 90% على الأقل من الطلاب في كل مدرسة في ويلز على التطعيم الكامل بحلول نهاية يوليو.

وقال: "في حالة تفشي المرض، قد يُطلب من الطلاب والموظفين غير المطعمين أو غير المحصنين أن يعزلوا أنفسهم لمدة تصل إلى 21 يومًا لوقف انتشار هذا المرض الفتاك للغاية"، مضيفا، نحن نعلم مدى تأثير ذلك على تعليم ورفاهية شبابنا ويجب علينا بذل كل ما في وسعنا لتجنب ذلك، وستعمل هيئة الصحة العامة في ويلز وهيئة الخدمات الصحية الوطنية وحكومة ويلز بشكل وثيق على وضع خطط إضافية لتعزيز مستويات استيعاب معدل وفيات الأمهات في البلاد الأشهر المقبلة."