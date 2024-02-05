خطة للقضاء على الأمية بشمال سيناء تحت شعار رفع الوعى بخطورة الأمية

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة لتعليم الكبار، أنه تم عقد اجتماع مع اللواء أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء والمهندس رائد هيكل رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتعليم الكبار، والدكتور طلعت عبد القوى رئيس الإتحاد العام للجمعيات الأهلية؛ لحضور المجلس التنفيذى لمحو الأمية بالمحافظة، اليوم الإثنين بديوان عام المحافظة؛ لبحث سبل التعاون المشترك بين المحافظة والهيئة، والاتحاد العام للجمعيات الأهلية؛ لتصبح محافظة شمال سيناء خالية من الأمية فى الوقت القريب، بحضور القيادات التنفيذية والشعبية، ومديرى المديريات والجهات الشريكة من المجتمع المدنى،والأحزاب السياسية، والمجالس القومية المتخصصة بالمحافظة ومدحت كامل مدير عام فرع الهيئة بالمحافظة.

وتناول اللقاء وضع خطة للقضاء على الأمية بمحافظة شمال سيناء، تحت شعار رفع الوعى بخطورة الأمية على الأمن القومى، حيث أكد السكرتير العام على دعم المحافظة الكامل لمشروع محو الأمية، فى إطار التنسيق مع الإتحاد العام للجمعيات الأهلية، عن طريق فتح فصول لمحو الأمية بجميع الجمعيات الأهلية بالمحافظة، مع تضافر كل الجهود بين الجهات الشريكة بالمحافظة بالتنسيق مع فرع هيئة تعليم الكبار بالمحافظة.

وأكد السكرتير العام عن أهمية دور الجمعيات الأهلية فى مجال محو الأمية وتعليم الكبار، وأهمية ربط تعليم الكبار بالحرف اليدوية.

فيما أكد طلعت عبد القوى بضرورة مشاركه جميع الجمعيات بالمحافظة من خلال فتح فصول لمحو الأمية، وأكدت جميع الأحزاب السياسية بالمحافظة مشاركتها فى المشروع القومى لمحو الأمية من خلال فتح فصول فى جميع مقرات الأحزاب بالمحافظة.

بينما أكد وكيل وزارة الثقافة بأنه سيتم فتح 17 فصلا لمحو الأمية خاص بقصور الثقافة بالمحافظة.وفى كلمته أعرب هيكل عن مدى سعادته وإعزازه وفخره بالتواجد على أرض سيناء الطاهرة للمشاركة فى المشروع القومى لتنمية سيناء، فسيناء ليست حفنة من رمال إنما هى الهوية والتاريخ والسجلات الحافلة بتضحيات الرجال وقصص الشهداء، وكل شبر فيها ينبض بدمٍ وقصةٍ وحلم شهيد، فسيناء وطن يسكُننا ويعيش فينا.

وأضاف هيكل بأن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بإطلاق المشروع القومى المتكامل لحماية وتنمية سيناء على كافة المستويات عام 2014؛ سواء كان أمنيًا وعسكريًا بتطهير أرضها من نجس الإرهاب، وتنمويًا بتنفيذ شبكة بنية تحتية كبرى لم تشهدها سيناء فى تاريخها بالكامل، جنبًا إلى جنب تنفيذ مشروعات عدة تُسهم فى عمليات التنمية المستدامة بالمحافظة.

وتعاملت الحكومة المصرية مع التنمية فى سيناء باعتبارها قضية أمن قومى لا مجال للتهاون بشأنها حيث ترتكز استراتيجية الدولة على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية، والعمرانية، والاستثمارية، غير المسبوقة، والعملاقة، على أرض سيناء، فى كافة المجالات، وربطها بالدلتا، وجعلها امتدادًا طبيعيًا، لوادى النيل، وإتاحة فرص عمل جديدة للشباب وجذب المستثمرين إليها طبقًا لرؤية القيادة السياسية أن تكون سيناء أساسًا لحياة جديدة خارج الوادى والدلتا واستثمار كافة الموارد الطبيعية والكنوز المتاحة بأرضها.

وأكد هيكل بأن التعليم حق للجميع وهو المحرك الاساسى لإطلاقات طاقات وقدرات الأنسان وهو الركيزة الأساسية للتنمية بكافة صورها، فلا تنمية بلا تعليم، ولا تقدم بلا تعليم، ولا حياة كريمة بلا تعليم، أن محو الأمية وتعليم الكبار هو السبيل الرئيسى للتنمية وممر العبور لتحسين نوعية الحياة والقضاء على الفقر والجهل وبناء الإنسان العصري.

وأضاف هيكل أن الأمية مشكلة تحول بين الإنسان وجودة الحياة، وتجعله جامدًا فى تفكيره، وسعيه للتغير والتنمية، وسلوكياته وتقبله للأخر، وتجعله أكثر عرضه للعنف والإرهاب، وتكوين تربة خصبة لانتشار الخرافات والظواهر السلبية مثل الزواج المبكر وتشغيل الأطفال وغيرها من الظواهر، فالشخص الأمى قوة معطلة لا يمكنه التعامل مع آليات الإنتاج الحديثة ولا يمكنه تنفيذ خطط التنمية، لاسيما وأن الأمية أصبحت لا تقتصر فقط على جهل أساسيات القراءة والكتابة، بل شملت الأمية الرقمية والتكنولوجية فى ظل التطورات الحديثة والمتلاحقة والتى تعيشها شعوب الأرض أجمع، ويصبح الفرد فى هذه الحالة عبئًا على المجتمع بدلا من أن يكون طاقة انتاجية تساهم فى تطور بلده.

وأكد هيكل أن التصدى لمشكلة الأمية يتطلب ضرورة تكامل كافة الجهات بالمجتمع فى إطار خطة قومية متكاملة فى ظل أهداف التنمية المستدامة وخطة مصر 2030 وأهداف المشروع القومى المتكامل لحماية وتنمية سيناء، وتمشيًا مع توجيهات القيادة السياسية بضرورة بناء المواطن المصرى واعداده لجودة الحياة ليكون مواطننًا فاعلًا ومشاركًا فى قضايا وطنه فى ظل الجمهورية الجديدة ليحيا حياة كريمة.

وأوضح حيث بلغت نسبة الأمية فى محافظة شمال سيناء 18.6% بإجمالى عدد 57.515أمى غالبيتهم من النساء بنسبة وصلت إلى 25.8% وفى الذكور إلى 11.6% طبقًا للمؤشرات التقديرية لمركز معلومات الهيئة العامة لتعليم الكبار فى 1/1/2024، ولتحقيق أهداف المشروع القومى المتكامل لحماية وتنمية سيناء، وللقضاء على الأمية بها وإعلانها خالية من الأمية، يجب تعاون جميع الجهات الشريكة حكومية كانت أم غير حكومية لمحو أمية 8600 مواطنًا سنويًا مُقسمة على أربع دورات امتحانية بواقع 2150) مواطن بالدورة الامتحانية الواحدة، بإجمالى يصل إلى (51.600مواطن خلال سته سنوات اعتبارًا من العام المالى 2024/ 2025 وصولًا العام المالى 2029/ 2030، على أن يبدأ العمل بالمشروع وقيام الجهات الشريكة بفتح الفصول بداية من شهرى مارس وأبريل 2024 لتحقيق المستهدف.

وأشار إلى أن محو الأمية وتعليم الكبار لا يقتصر فقط على تعليم أساسيات القراءة والكتابة والحساب بل نهدف إلى غرس الروح الوطنية والفداء والانتماء للوطن، واعلاء مصلحة الوطن على المصلحة الشخصية، وترسيخ المبادئ والقيم والأخلاق الحميدة التى دعت لها جميع الأديان السماوية والعمل بمفهوم المواطنة، كما نسعى أن يكون محو الأمية وتعليم الكبار من منظور تنموى من خلال تعليم الحرف والصناعات والتى من خلالها يتمكن المتحرر من الأمية من تنمية قدراته وطاقاته، وتوفير فرص عمل كريمة لزيادة دخله وتحسين مستواه الاقتصادى والاجتماعى من خلال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وكذلك الاهتمام بتمكين المرأة وريادة الأعمال، وفتح مجالات تعليمية وتنموية لذوى الهمم لدمجهم بالمجتمع وتوفير سبل العيش الكريم لهذ الفئة من المجتمع.

وطالب هيكل ولضمان تحقيق أهداف المشروع نطالب المحافظ بإصدار قرار بتشكيل لجنة عليا للمتابعة الجادة لتنفيذ المستهدف تجتمع مرة كل ثلاث أشهر بعد كل دورة امتحانية برئاسة الوزير المحافظ وعضوية من يرشحه الوزير من المحافظة، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية ورئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات بالمحافظة وعضوية 2 من ديوان عام الهيئة و2 من فرع الهيئة بشمال سيناء.

كما بحصر الأميين من خلال رؤساء القرى بالتنسيق مع فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالمحافظة.

كما التقى اللواء الدكتور محمد شوشة محافظ شمال سيناء اللواء المهندس رائد هيكل رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتعليم الكبار،حيث عرض هيكل على المحافظ ما تم فى اجتماع المجلس التنفيذى لمحو الأمية بحضور جميع الجهات الشريكة بالمحافظة، وطالب هيكل مشاركة جميع الجهات الشريكة بالمحافظة من مجتمع مدنى وجميع المديريات،والأحزاب السياسية حتى نعلن المحافظة خالية من الأمية طبقا لتعليمات القيادة السياسية، وأكد شوشة دعمة الكامل لمشروع محو الأمية بالمحافظة حتى نعلن محافظة شمال سيناء خالية من الأمية.