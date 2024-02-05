شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث قيادة الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري يزور مؤسسة ”الخليج 365” والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم القائد العام للجيش الليبي، مدير إدارة التوجيه المعنوي، الإثنين، مؤسسة ”الخليج 365” خلال زيارته الخاطفة إلى القاهرة، في إطار حرص القيادة العامة للجيش الوطني الليبي على توطيد علاقتها بوسائل الإعلام المصرية.

ولدى وصوله، كان فى استقبال اللواء أحمد المسماري والوفد المرافق له، الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة الخليج 365، والكاتبة الصحفية علا الشافعي رئيس التحرير، ومحمود جاد مساعد رئيس التحرير، ومحمود ياسين رئيس التحرير التنفيذي.

اصطحبت رئيس تحرير الخليج 365 وفد القيادة العامة للجيش الليبي برئاسة اللواء أحمد المسماري فى جولة للاطلاع على آلية العمل داخل صالة التحرير، والتعرف على ما تتمتع به غرف الأخبار داخل المؤسسة من تقنيات عالية واحترافية فى صناعة المحتوى الرقمى بشقيه المكتوب والمرئي، فضلًا عن آلية العمل في النسخة الورقية.

بدوره، أشاد اللواء أحمد المسماري بآلية العمل داخل مؤسسة الخليج 365 وحرصها على تغطية ومتابعة تطورات الأوضاع في ليبيا، مؤكدا حرص القيادة العامة للجيش الليبي على متابعة التطورات المحلية والدولية عبر ”الخليج 365”، مشيدا بدورها في تغطية الحرب على الإرهاب في ليبيا خلال السنوات الماضية وتغطيتها للأوضاع في درنة عقب كارثة إعصار دانيال.



اللواء أحمد المسماري يزور الخليج 365



اللواء أحمد المسماري يزور الخليج 365



اللواء أحمد المسماري يزور الخليج 365



اللواء أحمد المسماري يزور الخليج 365



اللواء أحمد المسماري يزور الخليج 365



اللواء أحمد المسماري يزور الخليج 365



اللواء أحمد المسماري يزور الخليج 365



اللواء أحمد المسماري يزور الخليج 365

اللواء أحمد المسماري يزور الخليج 365