الأمن الروسى يحبط هجوما أوكرانيا ضد أحد قادة القرم

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها أن الأمن الروسي يحبط هجوما أوكرانيا ضد أحد قادة القرم.

ذكرت خدمات الطوارئ الروسية أن قوات الدفاع الجوي الروسية صدت هجوما أوكرانيا على مستوطنة روزوفكا في منطقة زابوريجيا.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن متحدث باسم خدمات الطورائ قوله إنه "في حوالي الساعة 12:45 بتوقيت موسكو، صدت أنظمة الدفاع الجوي الروسية هجومًا أوكرانيًا على روزوفكا".

وأضاف أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.