شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 89.65% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 89.65%، بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية. وبلغ عدد الطلاب المقيدين 85 ألفا و897 حضر منهم 85 ألفا و787 طالبا وبلغ عدد الغياب 110 طلاب. وبلغ عدد طلاب الإعدادية المهنية 3502 حضر منهم 3451 طالبا وطالبة بنسبة 87.13% الإعدادية المهنية للصم 33 طالب وحضر 33 طالبا بنسبة 100%، وحضر 12 طالبا من طلاب معهد النور للمكفوفين بنسبه نجاح 100%.

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