شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الأخضر إلى 55 جنيها.. الدولار يواصل النزيف بالسوق السوداء.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر العملة الخضراء التراجع فى السوق السوداء، الإثنين، إلى 55.40 جنيه للدولار بعد تجاوزه الـ70 جنيها الأيام الماضية

حالة من الارتباك يشهدها السوق الموازى بعد إجراءات عدة شهدتها السوق خلال اليومين الماضيين

اقتراب دخول سيولة دولارية ضخمة من مشروعات يجرى تجهيزها مع بعض الاستثمارات الجديدة

قرار البنك المركزى برفع أسعار الفائدة 2 % على الإيداع والإقراض

إعلان صندوق النقد الدولى عن قرب الاتفاق بشكل نهائى عن قرض قريب تحصل عليه مصر

تشديد الحملات على تجار السوق الموازية وتراجع حدة المضاربة

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