شكرا لقرائتكم خبر عن توجيهات رئاسية باستمرار مصر فى تقديم كل أوجه الدعم للأشقاء بغزة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الرئيس السيسى اجتماعاً اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان

ونرصد في هذا الإنفوجراف أبرز ما تناوله الاجتماع.

الاجتماع تناول الموقف التنفيذى للمشروعات القومية للصحة، وخاصةً الأعمال الجارية لتطوير معهد ناصر ليصبح مدينة طبية عالمية

الرئيس تابع تطورات تنفيذ برامج العلاج على نفقة الدولة، حيث تم إصدار ما يزيد على أربعة ملايين قرار علاج على نفقة الدولة خلال عام 2023، بتكلفة إجمالية 22 مليار جنيه، استفاد منها ما يقرب من 2,5 مليون مريض

تناول الاجتماع موقف المبادرات الرئاسية فى الصحة العامة، خاصة المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار

تطرق الاجتماع إلى الدعم الطبى الذى تقدمه مصر لأهالى قطاع غزة

تم وضع مخطط لمستشفيات الإحالة والمتضمنة 47 مستشفى فى 8 محافظات

تم استقبال ما يزيد عن 2200 مصاب وإجراء أكثر من 1200 عملية جراحية إلى جانب تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للعابرين عبر معبر رفح

شدد الرئيس على استمرار مصر فى تقديم كل أوجه الدعم للأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة

تم عرض حزمة الحوافز الاستثمارية التى طرحها مجلس الوزراء فى القطاع الصحى

أكد الرئيس أهمية تطبيق الحوافز الاستثمارية بشكل سريع وكفء

شدد الرئيس على استمرار العمل على تقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية المتكاملة للمواطنين، خاصة لغير القادرين