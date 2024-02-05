حدث في 8 ساعات| رفع أسعار الحج قيد الدراسة.. وقرار جديد بشأن الضرائب والإعفاءات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الإثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، كشف غرفة السياحة عن دراسة حالية لرفع أسعار الحج، ووزارة السياحة والآثار تُصدر بيانًا لنفي ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قيام بعض الآثاريين بمنطقة آثار سقارة بعرض مجموعة من تماثيل الأوشابتي على طاولة بطريقة غير لائقة بما يضر بالأثر.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الجرار بـ 1.6 مليون جنيه.. "رئيس الشيوخ" يطالب الحكومة بإدخال التكنولوجيا الحديثة في الزراعة

طالب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الحكومة بضرورة التركيز على إدخال التكنولوجيا الحديثة في المجال الزراعي.

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ملابس وأحذية وأدوات منزلية.. بدء الأوكازيون الشتوي من اليوم ولمدة شهر -تفاصيل

قال أحمد كمال، معاون وزير التموين لشؤون المشروعات والإعلام، إن الأوكازيون الشتوي يبدأ اليوم الإثنين، بمشاركة أكثر من ٣٠٠ محل تجاري في اليوم الأول للأوكازيون، وتتنوع بين محلات الملابس والأحذية والشنط والأدوات المنزلية.

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بعد مصرع نائبة المنيا.. تعرف على موقف مقعد نائبة المنيا الشاغر دستوريًّا

لقيت النائبة أمنية رجب، عضو مجلس النواب بالمنيا، عن حزب مستقبل وطن، مصرعها، اليوم الإثنين، في حادث تصادم بين سيارتَين على الطريق الصحراوي الشرقي؛ مما جعل مقعدها بالبرلمان شاغرًا .

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السيسي يوجه باستمرار تقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية المتكاملة للمواطنين

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان.

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وزير الإعلام السعودي: لا خلافات بين مصر والسعودية.. ودورنا ألا نسمح بذلك

أكد وزير الإعلام السعودي، سلمان بن يوسف الدوسري، أن العلاقات المصرية السعودية متجذرة وتاريخية وتتميز بالتفرد والمسئولية في إدارة جميع الأزمات التي تمر بها المنطقة.

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رئيس الوزراء يصدر قرارًا جديدًا بشأن الضرائب والإعفاءات

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، رقم 242 لسنة 2024، بشأن اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 2023، بإلغاء الإعفاء من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

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غرفة السياحة: رفع أسعار الحج قيد الدراسة حاليًا

قال أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، إن رفع أسعار الحج قيد الدراسة حاليًا.

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الآثار تكشف حقيقة الفيديو المتداول حول عرض تماثيل "الأوشابتي" بطريقة غير لائقة

أصدرت وزارة السياحة والآثار بيانا، ردًا على ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام بعض الآثاريين بمنطقة آثار سقارة بعرض مجموعة من تماثيل الأوشابتي على طاولة بطريقة غير لائقة بما يضر بالأثر.

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