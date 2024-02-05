شكرا لقرائتكم خبر عن الغرف التجارية: مصر لديها أرصدة من السلع الأساسية تكفى لما بعد شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية أن مصر لديها أرصدة من السلع الأساسية تكفى لما بعد شهر رمضان المبارك، معقبا : "لدينا أرصدة في الموانئ لو تم الإفراج عليها في ظل سعر الدولار بـ 70 جنيها كان هناك تضخم في السلع ولكن الإفراج عليها حاليا في ظل انخفاض الدولار سيكون السلع رخيصة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي قصواء الخلالي عبر برنامجها في المساء مع قصواء المذاع على قناة سى بي سى، أن لدينا أرصدة لكافة السلع الأساسية تكفى لأربعة أشهر، ولدينا 500 ألف طن أعلاف في الموانئ المصرية وحوالى 2 مليون طن سلع غذائية أخرى في طريقها للموانئ، مؤكدا أن سعر الدولار اليوم في السوق السوداء يدور عند الـ 48 جنيه.

وتابع علاء عز أن معارض أهلا رمضان شارك فيه كبار المنتجين وهناك خصومات كبري في جميع السلع الأساسية، مؤكدا أنه لدينا مخزون من السكر يكفى أكثر من شهرين والإشكالية في التخزين والتعبئة وسيتم حل المشكلة خلال أسبوع.

وأكد أن أسعار السلع في مصر ستستقر خلال من 3 إلى 4 أسابيع بعد التراجع الحاصل للدولار، مضيفا أن كل عام نرصد مشاكله ويتم حلها في العام المقبل.