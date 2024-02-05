المبعوثة الألمانية للمساعدات الإنسانية: أشكر مصر على جهودها لمساعدة سكان غزة

القاهرة - سامية سيد - شكرت دايكى بوتسل المبعوثة الخاصة للحكومة الألمانية للمساعدات الإنسانية فى الشرق الأدنى والأوسط، مصر على الدور الذى تلعبه والجهود الهائلة التى تبذلها وخاصة هيئة الهلال الأحمر لمساعدة الناس فى غزة.

وأشارت خلال تواجدها فى مصر للمرة الخامسة، لمراقبة الأوضاع وإدخال المساعدات عبر معبر رفح، إلى أن الجميع متفق على أن الوضع فى غزة رهيب للغاية والمعاناة لا يمكن تصورها، وبالتالى هناك حاجة لوصول المزيد من المساعدات.

ودعت دايكى إلى هدنة إنسانية تؤدى إلى وقف مستدام لإطلاق النار.

ولفتت المبعوثة الألمانية إلى أن برلين تمثل ثانى أكبر مساهم لسكان غزة، من خلال تقديم نحو 220 مليون يورو كمساعدات إنسانية للأراضى الفلسطينية فى عام 2023، كما جلبت الطائرات الألمانية إلى مصر الحاضنات ومعدات التنفس وأجهزة مراقبة المرضى لمصر لدعم علاج المرضى الفلسطينيين.

واستعرضت دايكى المساعدات الألمانية إلى غزة، منها 10 الآف خيمة عائلية، وكذلك مراتب النوم والبطانيات وأسرة المخيمات، بالإضافة إلى 45 ألف مرشح مياه، معلنة إرسال المزيد من المساعدات فى الأيام القليلة المقبلة إلى مصر، وكذلك المزيد من المساعدات المقدمة من ألمانيا عبر الجسر الجوى للاتحاد الأوروبى.