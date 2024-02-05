شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مركبات توك توك مخالفة خلال حملات فى حى إمبابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت محافظة الجيزة حملات بحى إمبابة لضبط مركبات التوك توك التى تعيق حركة المواطنين وتسير عكس اتجاه الطريق، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من مركبات التوك توك المخالفة بشارعى العامل الأول ومحمد حجازى، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بمواصلة جهود ضبط التكاتك المخالفة، وتحرير الشوارع والطرق والميادين من التعديات والإشغالات؛ لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

وشدد محافظ الجيزة، على رفع تعديات وإشغالات المقاهى والكافيهات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والمرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجددًا.