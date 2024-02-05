شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تبلغ عن العروض الوهمية في تخفيضات الأوكازيون الشتوى 2024؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل بالأوكازيون الشتوى 2024 اليوم الاثنين حيث اشترطت الوزارة بضرورة التزام الجهات المشاركة فى التصفية بالحصول مسبقاً على موافقة مديريات التموين الواقع فى دائرتها محالهم التجارية وتكون التصفيات موضح بها الثمن الفعلي والتى كانت تباع به السلعة خلال الفترة السابقة للتصفية ،كما يمكن الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات قد ترتكب من جانب بعض التجار فى حالة الإعلان عن تخفيضات وهمية ويتم التواصل على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك "19588".

على جانب آخر تشن الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية حملات على الأسواق ومتابعة المحال المشاركة فى الأوكازيون للالتزام بالتخفيضات المعروضة، حيث أن الهدف من الأوكازيون ومن التخفيضات الموجودة به التخفيف على المواطنين وحصولهم على السلع بأسعار مخفضة حيث تواصل الوزارة العمل بالأوكازيون الشتوى 2024 من خلال إصدار التصاريح للمحلات التجارية الراغبة فى المشاركة فى الأوكازيون الشتوى بالمحافظات المختلفة.