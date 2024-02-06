إعلام القاهرة: إطلاق مدونة سلوك لتقنين استخدامات الذكاء الاصطناعى

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أشرف جلال، رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، تفاصيل الملتقى البحثى السنوى الأول لقسم الإذاعة والتليفزيون، المنعقد برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وبرئاسة الدكتورة ثريا البدوى عميدة الكلية، وبإشراف الدكتور أشرف جلال الأمين العام للملتقى.

وأشارت دكتورة ثريا البدوى عميدة الكلية إلى أهمية الملتقى البحثى لقسم الاذاعة وأشارت إلى أن هذه الملتقيات البحثية من شأنها أن تعزز من الدور الأكاديمى والمهنى لكلية الإعلام بأقسامها المختلفة وأكدت أن موضوع الملتقى يمثل محوراً هاماً فى مجال الدراسات الإعلامية المستقبلية نظراً لما تتميز به تكنولوجيا الاتصال الرقمية واهميه العمل لإيجاد منصة للتفاعل الحر بين الباحثين الأكاديمين والمهنيين الممارسين. وأشارت بأنها تأمل فى خروج هذا الملتقى بتوصيات من شأنها أن تعزز بالدور الأكاديمى للاعلاميين فى مجال الممارسة المهنية وخاصة فى ظل الفراغ التشريعى فى مجال الذكاء الاصطناعى.

من جانب آخر أكدت الدكتورة ثريا البدوى عميدة الكلية إلى أن توصيات الملتقى تقدم بطريقة مختلفة حيث سيتم ربط هذه التوصيات بالجهات المعنية بالتنفيذ حتى يتم تجسير الفجوة بين العلوم الإعلامية ومجالات التطبيق وأكدت أن العالم كله يعيش عصر الذكاء الاصطناعى والواقع المعزز. ولذا فلا بد أن نكون متسلحين بآخر الدراسات الأكاديمية للوقوف على أهم النتائج والتوصيات فى هذا المجال.





النسخة الأولى من ملتقى الإذاعة والتلفزيون

وأوضح «جلال» فى بيان له، أن الملتقى السنوى يحمل فى نسخته الأولى بعنوان (من البث واسع النطاق إلى البث المحدود إلى البث الشبكي: تحديات العصر الرقمى وتداعياته) اسم الأستاذة الدكتورة الراحلة جيهان رشتى وهى أول عميدة لكلية الإعلام جامعة القاهرة وذلك تقديرا لجهودها وبصماتها فى إثراء العمل الإعلامى المهنى والأكاديمى، لافتا إلى أن فعاليات الملتقى تقام على مدار يومى 13 - 14 فبراير 2024 الجارى، ويتضمن الملتقى 7 جلسات بحثية وعدة حلقات نقاشية ويشارك به لأول مرة البروفيسور (فيل جى أوتر) وهو رئيس قسم الاتصال بجامعة لويزيانا لافييت بالولايات المتحدة والدكتور (توماس هانيتساك) أستاذ ورئيس قسم الاتصال بجامعة لودفيج ماكسميليان - ميونيخ – ألمانيا، على أن يكون ضيف شرف الملتقى هو رئيس المجلس الأعلى للثقافة الدكتور هشام عزمى.





مدونة سلوك أخلاقي

وأشار رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة إلى أن الملتقى يتضمن حلقتين نقاشيتين الأولى بعنوان (نحو مدونة سلوك أخلاقى لاستخدامات الذكاء الاصطناعى فى الإعلام) وتضم مجموعة من رؤساء القنوات المصرية والعربية وعدد من عمداء كليات الإعلام الخاصة والحكومية، أما الحلقة الثانية فهى بعنوان (تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى فى الدراما ومواقع التواصل الاجتماعي) وتضم مجموعة من المؤثرين وصناع الدراما المصرية وفى مقدمتهم صناع مسلسل صوت وصورة.

نشر الشائعات والهندسة الاجتماعية للمجتمعات المختلفة

وأكد الدكتور أشرف جلال الأمين العام للملتقى، أن الملتقى يهدف إلى إطلاق مدونة سلوك لاستخدامات الذكاء الاصطناعى فى مجال الإعلام وصناعته وبحوثه، ووضع خارطة عمل لكيفية توظيفه بما يحقق الاستفادة القصوى ويحد من مخاطره خاصة فى التزييف العميق ونشر الشائعات والهندسة الاجتماعية للمجتمعات المختلفة، لافتا إلى أنه على الرغم من أن هذه هى النسخة الأولى لملتقى قسم الإذاعة والتليفزيون إلا أنه لاقى صدى إيجابيا منذ الإعلان عنه حيث تخطى عدد البحوث المُشاركة ثلاثين بحثا، بواقع 60 مشاركا وباحثا من مصر، الكويت، ألمانيا، السعودية، الأردن، الولايات المتحدة، سلطنة عمان، وفلسطين، ووصل عدد الخبراء والمتحدثين إلى 50 خبيرا وممارسا وأكاديميا، كما بلغ عدد الملصقات البحثية خمسة عشر ملصقا وعدد الجامعات المشاركة من مصر وأوروبا وأمريكا وصل إلى 20 جامعة، كما تتنافس البحوث والملصقات على 5 جوائز هى: جائزة أفضل بحث بالملتقى باسم الدكتورة سلوى إمام، وجائزة أفضل بحث متطلبات دكتوراه الدكتورة جيهان يسرى أما عن جوائز الملصقات فهى: أفضل ملصق رسالة ماجستير باسم الدكتور محمد المرسى وأفضل ملصق رسالة دكتوراه باسم الدكتورة ابتسام الجندى، وأفضل ملصق بحثى باسم الدكتورة سامية أحمد على كما تقام فعاليات الملتقى فى هذه النسخة الصديقة للبيئة ولن تستخدم أى معاملات ورقية وسوف تعتمد على الحلول الرقمية.