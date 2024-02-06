شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لرفع تعديات المنشآت التجارية والمقاهى فى المنيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت محافظة الجيزة من خلال حي جنوب حملات مكبرة لرفع تعديات وإشغالات الباعة الجائلين والمحال التجارية والمقاهي بمناطق المنيب والكولدير؛ لتسهيل حركة سير المواطنين، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق فى وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

وشدد محافظ الجيزة، على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.