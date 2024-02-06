شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالات واسعة فى الليلة الختامية لمولد السيدة زينب.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل المصريون اليوم بالليلة الختامية لمولد رئيسة الديوان، كما يطلقون عليها، وهى السيدة زينب ابنة الإمام على بن ابى طالب، رضى الله عنهما، الليلة الختامية لمولد السيدة زينب رضى الله عنها، يوافق الثلاثاء الأخير من شهر رجب.

مسجد السيدة زينب والمنطقة المحيطة شهد توافد الآلاف لمدة أسبوع احتفالا بتلك الذكرى العطرة، و تحتفل مؤسسة بيت الإنشاد برئاسة الشيخ محمود التهامي نقيب المنشدين ورئيس مجلس الأمناء، بالليلة الختامية بمولد السيدة زينب رضي الله عنها، بمركز شباب السيدة زينب.

يبدأ الحفل في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، برعاية وزارة الشباب والرياضة والمشيخة العامة للطرق الصوفية.