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احتفالات واسعة فى الليلة الختامية لمولد السيدة زينب.. اليوم

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القاهرة - سامية سيد - يحتفل المصريون اليوم بالليلة الختامية لمولد رئيسة الديوان، كما يطلقون عليها، وهى السيدة زينب ابنة الإمام على بن ابى طالب، رضى الله عنهما، الليلة الختامية لمولد السيدة زينب رضى الله عنها، يوافق الثلاثاء الأخير من شهر رجب.

 

مسجد السيدة زينب والمنطقة المحيطة شهد توافد الآلاف لمدة أسبوع احتفالا بتلك الذكرى العطرة، و تحتفل مؤسسة بيت الإنشاد برئاسة الشيخ محمود التهامي نقيب المنشدين ورئيس مجلس الأمناء، بالليلة الختامية بمولد السيدة زينب رضي الله عنها، بمركز شباب السيدة زينب.

 

يبدأ الحفل في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، برعاية وزارة الشباب والرياضة والمشيخة العامة للطرق الصوفية.

وفى وقت سابق قالت وزارة الأوقاف إنه نظرًا لدخول أعمال التطوير بمسجد السيدة زينب رضي الله عنها مراحلها  الأخيرة وكثافة العمل بالمسجد، فإن مديرية أوقاف القاهرة مضطرة إلى غلق المسجد مؤقتًا لتمكين الجهة المنفذة من سرعة إنهاء أعمال التطوير الشامل للمسجد بكل ساحاته  وملحقاته.

 

وأوضحت الوزارة أنه تم تطبيق هذا الغلق المؤقت بدءًا من يوم الخميس 1 فبراير 2024م على أمل الانتهاء من عملية التطوير قبل حلول شهر رمضان.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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