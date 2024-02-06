شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم التوصيات الفنية لمحصول القمح خلال شهر فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول القمح مراعاتها، خلال شهر فبراير.

وتمثلت التوصيات التي أعد مادتها العلمية معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية في الآتي:

بالنسبة للأراضي الجديدة

1- الاهتمام بالري في هذه الفترة ويكون الري على الحامي ويمنع الري أثناء هبوب الرياح حتى لا ترقد النباتات.

2- الحشائش تقلع باليد ويسهل ذلك في الحقول المزروعة على خطوط أو مصاطب وخاصة الزمير حيث يتم الطرد فيه قبل سنابل القمح ويسهل تمييزه واقتلاعه.

3- اكتشاف الإصابة بالأصداء وخاصة الصدأ الأصفر الذى يظهر على هيئة بثرات تظهر بشكل خطوط طولية متوازية بطول الورقة عند مسحها باليد تترك اثر اصفر على اليد وكذلك الصدأ البرتقالي الذى يظهر على هيئة بثرات مبعثرة على سطح الورقة وعند مسحها باليد تترك اثر برتقالي غامق. وعند اكتشاف المرض يجب الرش فورا بالمبيدات الموصي بها مع معرفة أن الأصداء التي تصيب القمح لا تصيب غيره من المحاصيل الأخرى أو الحشائش والتي تصيب المحاصيل الأخرى أو الحشائش لا تصيب القمح. مع الالتزام بكل الاحتياجات اللازمة لإجراء عملية المكافحة الكيماوية:

الأراضي القديمة

1- يجب الانتهاء من أخر دفعة سماد أزوتى خلال شهر فبراير وقبل طرد السنابل وإضافة السماد قبل الري مباشرة وذلك لضمان وصوله إلى منطقة الجذور ولا تضاف أي أسمدة بعد مرحلة طرد السنابل لعدم فائدتها في زيادة المحصول.

2- يجب الاهتمام بالري خلال هذا الشهر فالقمح يروى من 4-5 ريات الفترة بين كل رية وأخرى لا تزيد عن 25 يوم مع مراعاة وجود الامطار في وجه بحري ومن 5-6 ريات الفترة بين كل رية وأخرى لا تزيد عن 20 يوم في وجه قبلي.

3- الحشائش تقلع باليد ويسهل ذلك في الحقول المزروعة على خطوط أو مصاطب وخاصة الزمير حيث يتم الطرد فيه قبل سنابل القمح ويسهل تمييزه واقتلاعه.

4- بمجرد ظهور الإصابة بالصدأ الأصفر يجب سرعة الرش بأحد المبيدات الموصى بها.

5- من المهم في هذه الفترة وابتداء من منتصف شهر فبراير، حيث تبدأ درجة حرارة الجو في الارتفاع، ملاحظة الحقل بصفة يومية ومستمرة تحسبا الإصابة بحشرة المن مع تجهيز المبيدات اللازمة للعمل على مقاومتها بسرعة حيث تظهر الإصابة في محصول القمح اولا في بقع اما داخل الحقل او بصفة خاصة في الأطراف وناحية المراوى والمصارف وبجوار الطرق، وفى حالة ظهور الحشرة تقاوم برش البقع المصابة وحولها إذا كانت الإصابة في بقع او يرش الحقل بالكامل إذا كانت الإصابة منتشرة بصورة كبيرة وتقاوم بالمبيدات الموصى بها.