شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم الثانى.. عروض الأوكازيون الشتوى 2024 تنطلق في المحلات التجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الثلاثاء فى العمل بالأوكازيون الشتوى 2024، على أن يكون لكل محل أسبوعين، وعلى الجهات المشاركة في التصفية الحصول مسبقاً على موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محالهم التجارية شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة.

كما تكثف الأجهزة الرقابية بوزارة التموين الحملات على الأسواق للتأكد من جدية العروض المطروحة ووفقا لنظام العمل بالأوكازيون الشتوي 2024 ، فإن المحلات التي تشارك في الأوكازيون، لها الحرية في تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه في العروض، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث إن نسبة التخفيضات لبعض المنتجات تكون وفقًا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة في عروض الأوكازيون الشتوى 2024.